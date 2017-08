El PP replica que la limpieza del Pontiñas tendría que estar lista ya hace dos meses

El PP muestra su sorpresa con el "idílico viaje" que ofreció anteayer el alcalde Rafael Cuiña a la prensa para ver la evolución de los trabajos de limpieza del paseo fluvial del Pontiñas. Los populares apuntan que, si a principios de semana el alcalde se hizo una foto con la brigada de obras dando por rematados los trabajos, ahora resulta que éstos se prolongarán hasta diciembre. No es sino un ejemplo más de que "el alcalde de las mentiras sigue con sus incorregibles prácticas de intentar tirar cortinas de humo". Argumentan que este paseo tendría que haberse hecho en junio, el mes en que estos trabajos deberían estar rematados y sin embargo cuando el Pontiñas parecía "la Amazonia". Y le recomiendan que visite también las rotondas y parques "que comenzaron a arreglarse a raíz de las quejas del PP", así como por muchas pistas del rural que siguen sin bachear ni desbrozar.

El principal partido de la oposición carga también contra el teniente de alcalde, Nicolás González Casares. La próxima semana solicitará a los técnicos de la Oficina de Igualdade un informe que valore las declaraciones del también edil de Benestar Social sobre la denuncia por presunto abuso sexual contra su compañero del PSOE José Manuel Hermida y que se publicaron el pasado día 16. El PP considera que es lamentable que "si se trata de un tema particular y privado del denunciado", González Casares pose junto a Hermida ante los juzgados, momentos antes de prestar declaración. Casares afirmó, en su momento, que si Hermida "no fuese concejal, no se encontraría en esta situación".