Música y baile abren As Dores

Forcarei celebró ayer el primero de sus tres días de Festas das Dores. La música y el baile fueron los protagonistas en este estreno, que sirvió para abrir boca para lo que llegará hoy y mañana, los días que cuentan con más actividades programadas.

La fiesta comenzó con un pasacalles que protagonizó Charanghaitas, un grupo formado por jóvenes músicos de Forcarei que recorrió varias de las aldeas de la parroquia. Ya por la tarde se organizó un espectáculo de baile de salón. Sus protagonistas fueron los bailarines del Club de Baile Deportivo SondoDance de A Estrada. Por la noche estaba prevista una verbena amenizada por las orquestas Satélites y Miramar.

El día grande de las Festas das Dores será hoy. Habrá misa a las 10.00 horas y a las 12.00 horas, mientras que la de la 13.00 horas será cantada. Está previsto que la Banda de Música Municipal de A Estrada acompañe a la procesión da Virxe das Dores. Ya a las 19.30 horas será el turno de un concierto que se presenta bajo el nombre de Xoldra na Eira. Se trata de una exhibición de la Banda de gaitas do Concello de Forcarei junto con la Banda de Música Municipal de Silleda. Este concierto tendrá lugar en la Rúa do Progreso. En el acto colaboran Begoña Lorenzo (cantante), Aurora Cañizares (cantante) y José Manuel López "Josele" (gaiteiro). El acto, organizado por la Banda de Gaitas do Concello de Forcarei, será presentado por Xavier Cruz. A medianoche será el turno del tradicional espectáculo de pirotecnia. La verbena nocturna estará amenizada en esta ocasión por la orquesta Jerusalén.

Las Festas das Dores se celebrarán mañana en una jornada en la que habrá un pasacalles con la Banda de Gaitas del Concello de Forcarei, que ofrecerá un concierto una vez finalizada la misa en honor a San Roque. A las 20.00 habrá una churrascada y la recuperación de la típica queimada tradicional de Forcarei, una celebración que llevaba sobre ocho años sin celebrarse. No es necesaria la inscripción previa.