Un territorio con 21.265 perros

La presencia del perro como animal de compañía, adiestrado para el trabajo del campo o para la caza es común en casi cualquier territorio habitado y las comarcas no son una excepción. En los últimos tiempos la introducción de razas que hasta hace años se consideraban exóticas han hecho crecer el censo de estos mamíferos en la zona hasta el punto que según los datos oficiales de la Xunta en los nueve concellos de Deza y Tabeirós-Montes figuren exactamente 21.265 canes. Esta cifra podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta que la obligatoriedad de que estos animales estén provistos de un microchip indentificativo, no se respeta como se debería.

En primer lugar podemos observar el balance del registro autonómico en función de cada municipio, así como el número de razas catalogadas en cada caso. Pero antes conviene indicar que el 70% del total de los 21.256 canes con microchip identificativo son mestizos o de una raza sin definir. La proporción exacta es de 8.003 ejemplares sobre los que no consta ningún epígrafe concreto, mientras que los demás 6.987 son mestizos. La afición a la caza puede ser la responsable de que la raza más numerosa en las comarcas sea la del perro beagle, que suma 962 ejemplares. A continuación está el Pastor alemán, con 818 casos. Dentro de los animales que sus dueños tienen adiestrados para la actividad cinegética hay múltiples razas; entre ellas las de perros de muestra de pelo corto o largo, aunque en ningún caso superan por ejemplo al beagle. El Sabueso español, otro perro empleado para la práctica de la caza, totaliza en las dos comarcas 157 ejemplares. Hace años comenzó en Galicia un proceso de recuperación de las razas autóctonas gallegas en peligro de extinción que, auspiciado por la administración y con la colaboración de asociaciones, posibilitó la puesta en valor de estos animales y su introducción en la sociedad. Las tres razas autóctonas principales son el Podenco galego, Can de palleiro y el Guicho o Guisquelo. En la zona 252 de estos perros con la siguiente distribución: Can de palleiro (42), Podenco galego (27) y los restantes 183 son Guicho o Guisquelo.

La capital de Tabeirós es el territorio con más perros al contabilizar 5.343 y de un total de 99 razas diferentes. Casi 3.500 son ejemplares sin raza determinada y a diferencia, por ejemplo de Lalín, el Pastor alemán (285) es más numeroso que el Beagle (220). El censo en la capital dezana, aún siendo menor que el de la de Tabeirós, está bastante parejo al sumar un total de 5.324 ejemplares caninos. De éstos, 3.679 son mestizos y 183 de raza Beagle. El Pastor alemán suma 178 y los Guicho (45) superan a la treintena de sabuesos españoles. El número de razas es de 86.

En Silleda están registrados 2.892 perros -2.183 mestizos- y los Beagle suman 102 por 93 Pastor alemán. En Vila de Cruces hay en concreto 1.576 y 1.072 no tienen una raza definida. Los 109 Beagle son los más representativos; algo que también ocurre en Rodeiro, con 92 ejemplares del total de 1.712 de medio centenar de razas diferentes. Agolada, como habíamos dicho, es el concello con más canes por habitante al sumar 1.849 de 68 razas distintas. Beagle (125) y Pastor alemán (61) son las más representativas y no consta ningún can de palleiro. En Dozón existen 28 razas diferentes y un total de 458 perros y los más numerosos, después del grupo de mestizos, son los Guicho. En Forcarei son exactamente 1.600 de 49 razas; 111 Beagle. Y en Cerdedo constan 511 canes de 46 razas y el Pastor alemán (32) es el que más presencia tiene después de los 351 mestizos.

Singularidades

Por otro lado, en Lalín al margen de las razas citadas destacan los 45 Bulldog francés, Boxer (91), Mastín español (86), Labrador Retriever (44) Setter inglés (165) o 138 Yorkshire. En Silleda hay 32 "labradores", Caniche (17), Rotweiller (13) o 55 Boxer. En Vila de Cruces, aunque no por numerosos dentro del total, sí destaca la presencia de una quincena de ejemplares Briquet Grifón Vendeano, y 27 Setter inglés; los mismos de raza Boxer. Hasta 18 Mastín español hay en Rodeiro, 19 Setter inglés o 27 Podenco ibicenco. Boxer (25), Yorkshire (23) o hasta 36 Mastín español destacan en Agolada. En Dozón son llamativos los casos de 9 Podenco ibicienco. Caniche (22), Pit Bull (27), American Staffordshire (19), Azul de Gascuña (51), Golden retriever (60), Mastín español (88), Labrador (130) son algunas de las singularidades del censo canino estradense. Razas como el Basset hound ya no tienen tanta relevancia quizá como años atrás y en Focarei solo consta un caso, dos en A Estrada, cuatro en Lalín, otro en Vila de Cruces.