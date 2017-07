El mejor dogo alemán de Galicia está en Lalín

Lola García (derecha) junto al campeón Jaipur y los jueces en Porto do Son.

El pasado sábado tuvo lugar en Porto do Son la VI Mongráfica regional de Galicia, organizada por el Club Español del Dogo Alemán. En ella participaron los lalinenses Lola García y Gúmer Portas con su ejemplar Jaipur de L'outsaïna, un Dogo Alemán macho de manto dorado, de tres años de edad, que concursaba en clase Campeones tras ser campeón Absoluto de España y Portugal. La jornada fue juzgada por dos especialistas de la raza, la española Isabel Peñas y el italiano Danilo Giorgio. La jornada transcurrió brillantemente para Jaipur que salió victorioso cada vez que dio salto al ring. Primero, entre los de su clase, después, entre los machos dorados de otras razas y seguidamente ganó a la mejor hembra de su color. Como colofón, cuando ya solo quedaban los mejores ejemplares de cada color (Dorado, Atigrado, Negro, Arlequín y Azul) fue seleccionado como el primer clasificado. Así, Jaipur se alzaba con el título de Best In Show Absoluto, resultando ser el mejor ejemplar de toda la exposición.