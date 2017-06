Fallece una maestra estradense tras una salida de vía cuando iba a trabajar al colegio de Cruces

La red viaria estradense se cobró ayer una nueva víctima mortal. Milagros Maceira Fernández, vecina de Cereixo (A Estrada), de 44 años, pereció en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la mañana en la Nacional 640 a su paso por A Rocha, concretamente en el punto kilométrico 193, dirección Caldas de Reis. El vehículo que conducía, un Peugeot 206 de color azul, se salió de la vía por causas que están por determinar y acabó impactando contra un eucalipto situado en el margen de la carretera. Fue en una curva en sentido ascendente. En una zona de tres carriles -dos de subida y uno de bajada-, el vehículo invadió el carril contrario, se llevó por delante una señal y se salió de la carretera justo al inicio de un guardarraíl.

El fuerte impacto afectó, sobre todo, al techo del turismo, lo que hizo que el habitáculo de la conductora, que viajaba sola, acabase reducido. La víctima fue excarcelada por efectivos del Parque Intercomarcal de Bomberos y, posteriormente, atendida por los servicios sanitarios. Hasta el punto se desplazó una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, acompañada de un médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada, así como un helicóptero medicalizado del 061 con base en Santiago de Compostela. A pesar de las atenciones prestadas por el equipo sanitario, nada se pudo hacer por salvar la vida de la mujer, que falleció en el punto del siniestro.

El accidente ocurrió minutos antes de las ocho de la mañana. A las 7.50 horas, un particular llamó al 112 Galicia para alertar de que se acababa de encontrar con un coche accidentado entre un eucaliptal. De inmediato, el servicio alertó a Urxencias Médicas, a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos y a los miembros de Emerxencias A Estrada. Estos últimos se personaron en el lugar, pero no llegaron a intervenir, dado que los efectivos que ya había desplazados eran suficientes para atender a la víctima y regular el tráfico, que no fue cortado.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico del Destacamento de Lalín -los primeros en llegar al punto- y un equipo de Atestados, también de Lalín, recabaron datos en el punto para tratar de esclarecer las causas del siniestro, en un tramo de curvas y con la calzada mojada por la lluvia. Sí pudieron confirmar que la víctima llevaba puesto el cinturón de seguridad y que los neumáticos del vehículo estaban en correctas condiciones.

La fallecida se dirigía a su puesto de trabajo, en el colegio público Nosa Señora da Piedade de Vila de Cruces, donde dio clases de inglés durante todo este último curso, como profesora interina, cubriendo, primero, la baja y, después, la jubilación de la maestra titular. Su fallecimiento conmocionó a sus compañeros. "Era la profesora de inglés del colegio; impartió clases en prácticamente todos los cursos. Era una gran profesional y muy querida por todos", señalaba en la mañana de ayer una de ellas, aún sin poder asimilar la trágica noticia. Hija única y sin descendencia, el próximo mes cumpliría 45 años. Tras serle practicada la autopsia, su capilla ardiente fue instalada en la Sala 2 del Tanatorio Estradense. Desde allí partirán mañana a las 18.30 horas sus restos mortales, hacia la iglesia parroquial de Cereixo, donde a las 19 horas se celebrará el funeral y posterior inhumación.