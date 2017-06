Naturviva no hará rondas este año para prevenir el fuego en el monte

El colectivo ecologista de Agolada no realizará este año las tareas de vigilancia por las montes para prevenir fuegos intencionados. La agrupación presidida por Xosé López Pallares, no tiene activada su actividad, tal y como reconoce el presidente, y tampoco prevé activarla en los próximos meses. De hecho, confirma que "hace tiempo que no realizamos una reunión entre los participantes del colectivo, y por ahora no la realizaremos". Asimismo, esta misma agrupación se quejaba el verano pasado de los escasos medios que tenían para luchar contra los incendios en los bosques, de ahí que su actividad bajará. Sin embargo, años atrás si que realizaron patrullas por los montes agoladeses con la finalidad de preservar el bosque del fuego.