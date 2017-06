El Concello asumirá los daños del auditorio si Xunta y Diputación no aportan fondos

El Concello de Lalín asumirá con recursos propios las obras de reparación del auditorio municipal, afectado por el temporal de comienzos del mes de febrero. La entrada en vigor del presupuesto permitiría, según el alcalde, Rafael Cuiña, acometer un proyecto que ya acumula muchos meses de retraso sin que el Concello tomase una decisión clara en este sentido.

El primer edil se mostró crítico con Xunta y Diputación por no haber aclarado su grado de implicación a la hora de financiar estas obras. En el primer caso recordó que en una reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, éste le comunicó que la administración autonómica habilitaría una línea de ayudas a las que se podría acoger el Concello. En relación a este tema dijo que si bien tiene "un pacto de no agresión" con Rodríguez, espera que por fin se pueda conocer cuándo saldrán estas subvenciones, máxime cuando esta comunicación se la hizo en el transcurso de una reunión celebrada a principios de abril. Sobre el papel de la Diputación, también cree que debería confirmar si la institución provincial está dispuesta a colaborar con el proyecto o no.

Cabe recordar que en una primera fase, para actuaciones urgentes de los daños, el ayuntamiento habilitó algo más de 54.000 euros. Luego, varios informes técnicos municipales, determinaron que las reparaciones en el edificio del auditorio y del salón teatro precisarían de una inversión de unos 250.000 euros.

Sobre la demora en las obras de estos edificios se pronunció ayer el portavoz municipal del PP, José Crespo. En declaraciones a una emisora de radio local cuestionó la capacidad del alcalde y de su gobierno para obtener recursos de administraciones supramunicipales y este caso sería uno más. Crespo opina que el Concello debió haber actuado de inmediato con fondos propios y luego gestionar algún convenio. En caso de que fructificasen los fondos irían a las arcas municipales, pero la reparaciones ya estarían listas y el edificio en perfecto estado. "El año pasado dejaron partidas sin gastar en empleo o comercio, pero sí gastaron en tiroliro; en fiestas", apostilló.

CAR

En otro orden de cosas, Cuiña mantuvo ayer una conversación con el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, que le comunicó que tenía un problema semejante con la Xunta para la construcción de una infraestructura sanitaria parecida al Centro de Alta Resolución (CAR) de Lalín. Mientras Crespo cree que la consellería debe respetar el convenio del CAR, Cuiña dice que la única versión oficial es que el proyecto, en palabras de la Xunta, no es prioritario.