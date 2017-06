El San Paio apura sus horas

A Estrada echa hoy el telón a sus fiestas patronales del San Paio tras cuatro días de intensa actividad musical, religiosa y lúdica. La actuación de El Combo Dominicano, que cerrará la verbena en la Praza da Farola a partir de las doce y media de la noche, será uno de los platos fuertes del día. Desde las 10 horas habrá torneo de 3X3 de fútbol base en la alameda. La charanga Santa Compaña animará las calles desde las once y, al mediodía, la Banda Militar de la Brilat hará un pasacalles. A las 13 horas, la Banda de Música Municipal da Estrada ofrecerá un concierto en la alameda y un dúo pondrá melodía a la sesión vermú en la Praza do Mercado.

Por la tarde, en la alameda, se disputará un torneo de fútbol 3x3 de categoría senior. La plaza consistorial acogerá a las 18 horas la Festa da Escuma. Media hora más tarde, la Banda de Música Militar de la Brilat volverá a hacer un pasacalles. A esa hora también comenzará en la Praza do Mercado una exhibición del gimnasio Absolute. A las 20 horas tendrá lugar la misa cantada por la Coral Polifónica Estradense, con la procesión del Santísimo a cargo de la Banda Militar de la Brilat y la Municipal de A Estrada. La primera ofrecerá luego un concierto en la Praza do Concello. A las 21.30 horas, en la Praza do Mercado, habrá un concierto de los grupos Sinerxia y El Búho. Los fuegos de fin de fiesta en A Baiuca serán la antesala a la verbena.

Uno de los éxitos del día grande del San Paio, ayer, fue la recaudación lograda en el partido benéfico en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que enfrentó a políticos y empresarios y que acabó con la victoria de estos últimos, que marcaron el único gol del encuentro. Entre la venta de entradas, rifas y donativos, se reunieron "casi 800 euros", según la organización.

La misa cantada por el Coro de Cámara Música Viva de Carballiño en honor a San Paio y la procesión a cargo de la Banda de Música Cultural de A Estrada fue otro de los actos principales de la penúltima jornada festiva en la villa. Los actos religiosos incluyeron la renovación de los votos de Amparo de la Cruz Jiménez que, a sus 72 años cumplió sus bodas de oro como religiosa, en una dilatada trayectoria que la llevó incluso a las misiones en África y, posteriormente, a estar vinculada a una comunidad de religiosas de A Estrada, que hace unos años acogía huérfanos y ahora presta apoyo a la parroquia. Humilde, quiso celebrar esta fecha tan destacada en la intimidad, rodeada de la gente de la parroquia. Por otra parte, el vicario episcopal territorial de Santiago, José Antonio Seoane Ares, ofició 40 Confirmaciones: 34 de jóvenes de entre 14 y 18 años y seis de adultos.