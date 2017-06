La posibilidad de otorgar a Cruz el bastón de mando

Desde que el 29 de mayo el gobierno local perdió la cuestión de confianza se abrió un plazo de un mes para que la oposición pudiese formalizar una moción de censura. Durante casi este mes el PP -así lo admitió Crespo ayer- estudió el pacto antitransfuguismo en búsqueda de alguna posibilidad de que el desalojo del poder del cuatripartito fuese posible. Pero en palabras del portavoz popular la ley establece que su grupo necesitaría doce apoyos una vez que el del edil no adscrito Juan José Cruz se diese por seguro, pero la normativa lo incapacitase a él para votar. Aunque más dudas hay acerca de la posibilidad de que fuese el propio Cruz el que la presentase y fuese apoyado por el PP, con lo que, aún con las dudas legales planteadas, se convirtiese en alcalde. "Hay dudas legales tanto para un lado como para otro, pero para llegar o mantenerse no vale todo. Si así fuese, esta semana Cuiña no seguiría en la Alcaldía", dijo, además de enfatizar en que la única vía aceptable es que fuese un miembro del PP el que tomase el bastón de mando.

Por su parte, Cruz declaró ayer que Cuiña pudo haber pedido la cuestión de confianza hace meses y aprobar el presupuesto y que él solo vería con buenos ojos su cese si dimite o si la justicia se pronuncia contra el regidor. "De lo que dijo Crespo estoy informado y coincido con el PP porque las urnas deben decidir si Cuiña debe seguir de alcalde. No a la moción de censura, de momento". declaró.