La oposición se va del pleno cuando López defendía el apoyo al porcino

El pleno celebrado ayer por la corporación municipal de Rodeiro aprobó con los votos a favor del PP, la moción que defendía una muestra de apoyo a los productores de porcino en la localidad. Esta se aprobó con controversia, pues la oposición en totalidad, decidió abandonar la sala al considerar que esta medida era "una manipulación política para denigrar a un vecino de Rodeiro", en palabras del concejal nacionalistas, Alberte Lamazares. Si bien, esta no fue la única moción polémica, pues la presentada por el edil del BNG, "una demanda para entregar los premios del concurso Rodeiro de tapas a los verdaderos ganadores según las bases del concurso", también suscitó un gran debate. Solo la creación de un informe solicitado por Lamazares, sobre la situación de las traídas de aguas en las parroquias logró el consenso en la sala.

La primera propuesta del portavoz del BNG alimentaba la polémica suscitada hace unas semanas en cuanto a la "manipulación" del gobierno local en el certamen Rodeiro de Tapas. Lamazares mantenía su defensa en el informe del secretario, mientras que el PP, liderado por el alcalde Luis López, refrendó lo ocurrido explicando que "la votación se realizó igual que en ediciones pasadas, se suman todos los votos y se hace la media, que es lo más lógico", expuso López. Es más, el regidor aseguró que "no es la primera vez que el concejal nacionalista ataca el certamen, pues es una estrategia política atacar aquello que sale bien", incide.

Tanto el portavoz del PSOE, Xosé Vence, como el independiente Manuel Salgado, que salió de la sala hasta en tres ocasiones durante la sesión plenaria, se mostraron críticos con el gobierno al considerar que debían asumir sur error de no seguir las bases del concurso, tal como refleja el acta de junta de gobierno. Finalmente, la solicitud se topó con el voto en contra del gobierno que imposibilitó que la demanda se hiciera efectiva.

La que sí salió adelante fue la moción del gobierno para apoyar al sector porcino ante "un proceso judicial que está en marcha y pone en riesgo a muchas familias de Rodeiro", explicó la teniente de alcalde Cati Somoza. La medida no gustó a nadie de la oposición, el primero en mostrar su desacuerdo fue Salgado, que tan pronto la anunció aconsejó al primer edil a retirarla, algo que secundó el propio Vence. Aún así, el primero que abandonó la sesión fue Lamazares, que entendía que "el gobierno quiere marcar ahora el ritmo de la justicia", considerando que este apoyo es "basura política con la intención de denigrar a un vecino de Rodeiro por diez votos". Lamazares, sin explicar a la réplica de los populares se marchó, como también lo hizo el independiente. Por su parte, el Psoe de Rodeiro, primero la edil Edita Lorenzo, que caracterizó la moción como "una pantomima populista para quedar bien con los amigos", y luego Vence que apuntó que "la medida no tiene sentido ninguno, lo único que busca es crear enfrentamiento entre los vecinos y no busca regular nada", criticaron fuertemente la inicitativa. Los populares, defendían la importancia de la moción al compararlo con demandas llevadas a pleno como las muestras de apoyo al sector lácteo.