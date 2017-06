El Observatorio de Forcarei abre al público el viernes su búsqueda de asteroides

La Fundación Ceo, Ciencia e Cultura (FC3) celebrará en la noche del viernes una jornada de puertas abiertas en el Observatorio Astronómico de Forcarei (OAF) -sito en As Casetas- en la que, en línea con otras actividades previas de divulgación científica, mostrará al gran público como se realiza la búsqueda de asteroides. Así lo explicó al mediodía de ayer el presidente de la FC3 Enrique Alonso, que también indicó que esta novedosa iniciativa está enmarcada en la celebración del Día Mundial del Asteroide.

Alonso incidió en que el OAF se situará así en línea con otros muchos organismos internacionales que realizan actividades concretas en ese día, fundamentalmente iniciativas que permiten hacer en directo el seguimiento de asteroides.

La jornada de puertas abiertas en cuestión en el observatorio de As Casetas arrancará en torno a las diez de la noche. Previsiblemente a esa hora aun no habrá anochecido del todo -requisito indispensable para efectuar la observación- pero sí que podrán empezar ya las explicaciones previas. Correrán a cargo de los expertos que trabajan de manera desinteresada durante todo el año en el OAF pero, principalmente, del experto de la FC3 que lleva exclusivamente todo lo relacionado con los Near Earth Objects (NEOs), es decir, con lo que en astronomía son objetos próximos a la Tierra atrapados por la atracción del Sol o los distintos planetas, en órbitas que podrían hacerlos penetrar en las inmediaciones de La Tierra: cometas y asteroides. Son potencialmente peligrosos porque si suórbita los dirige hacia nuestro planeta existe "un peligro real" de colisión que habría que intentar sortear modificando suórbita. De ahí que sea tan importante localizarlos y estudiar su órbita con la mayor antelación posible.

Si la noche del viernes está despejada, desveló Alonso, se intentarán fotografiar en directo un par de asteroides. Si no, la FC3 ya tiene material preparado para que los asistentes puedan verlo grabado. Así, de un modo o de otro, quien acuda a As Casetas el viernes podrá apreciar cómo se localizan los asteroides, cómo se fotografían y cómo se le hace el seguimiento de órbitas "por fotos". Se fotografía el objeto en varios momentos y se tiene en cuenta su trayectoria, comparando su posición con otros elementos existentes en el cielo.

Asimismo, se informa de las coordenadas del objeto al Minor Planet Center (MCC), un organismo internacional que centraliza los datos obtenidos en distintas partes del mundo. En caso de que sea el OAF el primero en referenciar el asteroide incluso podría bautizarlo con el nombre que desee. Si ocurriese el viernes, la FC3 se plantearía bautizarlo con el nombre de Forcarei.

La jornada de puertas abiertas en el OAF arrancará a las 22.00 horas del viernes y si el cielo está despejado incluso podría prolongarse hasta cerca de las cuatro de la madrugada, hora a la que empieza a clarear el nuevo día porque las noches a esta altura del año "son muy cortas". Si está cubierto o llueve , se proyectarán vídeos con material obtenido en el propio OAF o en otros observatorios. En cualquier caso, la FC3 recomienda a los interesados acudir a As Casetas abrigados.