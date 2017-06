Siador vuelve al medievo por la Romaría do Rapaz

La 29ª edición de la Romaría do Rapaz en Silleda congregó ayer a cientos de niños. Los más pequeños, que durante toda la jornada fueron los protagonistas, pudieron disfrutar de hinchables, espectáculos de títeres, actividades multiaventura e incluso talleres de maquillaje o elaboración de escudos. En esta ocasión la época medieval fue la temática principal de la cita. Algunos de los asistentes también aprovecharon la oportunidad para comer en el lugar, como es habitual, incluso había un pulpeiro para aquellos que quisieran. En la próxima edición el festejo llega a la treintena.

Los niños de Trasdeza saben desde hace tiempo que después de finalizar las clases, la primera fiesta del calendario es la Romaría do Rapaz, en el entorno del santuario de A Saleta en Siador. Una fiesta hecha a su medida en donde pueden disfrutar una jornada con actividades de todo tipo y donde los protagonistas serán exclusivamente ellos. Ayer fue el gran día, y como era de esperar, el lugar se llenó de pequeños para disfrutar de una jornada donde finalmente el tiempo respetó.

En esta ocasión, el evento tuvo una temática predominante y esta fue la etapa medieval, de ahí que los juegos, talleres y actividades que se ofertaban estaban relacionados con este atractivo. La Romaría do Rapaz arrancó a las 11.00 horas con la apertura de los talleres de una gran variedad al incluir aulas de elaboración de escudos (a cargo de la ANPA del colegio de Silleda), de chapas, maquillaje, artesanía con pintura y tela, imanes, muñecos en maceta, viseras, tarabelas y carnés medievales. A pesar de que la afluencia a primera hora no estuvo en su máximo apogeo a lo largo de la mañana fue aumentando. Aun así, la cifra de asistentes no logró el número cosechado en pasadas ediciones.

Los niños pudieron también disfrutar con otras actividades pedagógicas, como el espacio xogo libre. En cuanto a las propuestas de multiaventura, se incluyeron un futbolín humano, siempre de los más deseados, una bola de zorbing, rocódromo, tirolina y puente mono. Además, se disputaron partidas simultáneas de ajedrez y clases didácticas de petancas, a cargo del Club de Petanca Bandeira.Pero no todo iba a ser jugar, pues la música y el teatro también tenían un hueco en la programación, los presentes pudieron disfrutar con Les Bregadiers, la representación teatral As mil e unha noites o A danza dos paxaros.

Tras la eucaristía infantil, en el recinto se instaló un pulpero y bar, además de mesas y sillas para las personas y grupos que, como todos los años, optan por comer en la carballeira. El broche de oro lo puso un espectáculo de La Gramola Gominola y su espectáculo Cancións para desafinar, con estilos tan diversos como el punk, el rock o el góspel. Otra de las actividades que es habitual en la Romaría do Rapaz, y que este año tampoco faltó, es el desfile de materiales reciclados.