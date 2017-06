El PP de Lalín descarta la moción de censura

El Partido Popular no presentará una moción de censura para desalojar de la Alcaldía al cuatripartito presidido por Rafael Cuiña. Después de casi un mes en el que los populares optaron por no desvelar sus cartas, finalmente confirmaron que no recurrirán a esta vía legal para forzar un cambio de gobierno. El principal motivo es que la censura no prosperaría al no disponer el principal grupo de la oposición de los votos necesarios, ya que con ell pacto antitransfuguismo en la mano el apoyo del concejal no adscrito Juan José Cruz, que hace casi un año dejó el ejecutivo y lo colocó en minoría, no sería suficiente. El portavoz municipal del PP, José Crespo, indicó que la propia ley deja abiertas algunas puertas para la censura en el actual escenario, aunque con serias dudas legales.

Pese a que Crespo Iglesias zanjó la posibilidad de registrar la moción a solo tres días de que finalizase el plazo, sí quiso dejar claro que su grupo entiende que "hay motivos más que sobrados para censurar a un gobierno de perdedores" por su incapacidad para llevar el timón de Lalín. Dijo que en estos dos primeros años de mandato Lalín se convirtió en un municipio "irrelevante", hizo hincapié en la incompetencia de un cuatripartito que ni es capaz de cumplir los acuerdos plenarios en los que incluso muestra su voto afirmativo.