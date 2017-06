Muere un sexagenario de Moreira al caerse por las escaleras de su casa

Un sexagenario vecino de la parroquia estradense de Moreira falleció a primera hora de ayer al caerse por las escaleras de su casa, según informaron fuentes del 112. El cuerpo sin vida de este varón, que responde a las iniciales M.Q.R., fue hallado poco antes de las 9.20 horas de ayer por su propia esposa, en un charco de sangre, según el comunicado del Centro de Atención ás Emerxencias (CAE) 112 Galicia.

Según pudo saber esta Redacción, la señora se acababa de levantar y cuando descendía a la planta baja de su domicilio vio a su esposo al fondo de las escaleras. De inmediato, alertó a su familia y a Urxencias Médicas, que desplazaron hasta el punto a una ambulancia del 061 de A Estrada. El personal sanitario no pudo hacer nada por salvarle la vida. El 112 movilizó a una patrulla de la Guardia Civil. No obstante, todo apunta a que se ha tratado de un fallecimiento por causas naturales ya que, según señalaron fuentes vecinales, la forense que examinó el cuerpo sin vida de M.Q.R. a última hora de la mañana indicó a su familia que no apreciaba ningún golpe inusual por lo que, a la espera de la autopsia, lo más probable sería que su fallecimiento se debiese a una hemorragia interna.

Luego se produjo el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Hospital Provincial de Santiago, donde está previsto que hoy se le practique la autopsia. Nada más saber lo ocurrido, la hija de la pareja se desplazó hasta la casa para acompañar a su madre en estos momentos.

Este es el tercer fallecimiento de vecinos de Tabeirós-Montes y Deza que se produce este año al caerse por las escaleras de su casa. El primero se produjo a principios de febrero en As Quintas (Codeseda) en una noche de temporal que había dejado a la aldea sin lugar. Falleció una anciana nonagenaria y su marido resultó herido. El segundo, un vecino de Agolada de 79 años, falleció al día siguiente.