El San Paio mueve A Estrada

La prestigiosa orquesta Panorama actuará esta noche en las fiestas patronales de San Paio de A Estrada. Lo hará en la Praza da Farola a partir de las 22.30 horas. Una hora más tarde, arrancará en la Praza do Concello el concierto de Roi Casal "Son galego, son cubano" de homenaje a Neira Vilas. Son las dos actuaciones musicales estelares de una jornada festiva cuajada de actividades deportivas que, además, estrenará la verbena Sesión Tardiña a las 19.00 horas en A Porta do Sol, amenizada por el Dúo Punto Zero, en tanto que la Praza do Mercado acogerá Festival de Bailables con la Banda Municipal a las 21.00 horas.

Esta frenética actividad festiva será el contrapunto perfecto para una jornada cuajada de actividades deportivas, de motor y musicales que arrancará a las 9.30 horas con la concentración de vehículos clásicos en la Praza do Concello. A las 10.00 tendrá lugar el I Torneo de Tenis de Mesa en el Recreo Cultural; y a las 11, además de bombas de palenque, pasacalles con la Banda de Música Municipal de Silleda y la charanga BB+ también arrancarán la ruta de vehículos clásicos, la segunda jornada del Campionato Galego de Ximasia Artística y un rocódromo y una tirolina en los jardines. A las 11.30, en la Praza do Mercado dará inicio la Festa da Bicicleta con trofeos para la familia más numerosa, el participante de mayor edad, la bicicleta más antigua y la más original además de con regalos y sorteos para los participantes además de dos circuitos. A las 13.00 horas la Banda de Silleda actuará en la alameda. Y a las 14.00 horas, dará comienzo en la playa fluvial el almuerzo devehículos clásicos. Ya por la tarde, a las 16.00 horas arrancará el torneo de tenis solidario en favor de Oncomet en las piscinas municipales, volverá a haber rocódromo y tirolina y a las 18.00 horas será la final del IX Torneo de Tenis de Dobles.

Ayer, la villa ya se movió al ritmo de múltiples actividades. La Masterclass de Zumba de Priscilla Dance recaudó alimentos para Cáritas y Sondodance volvió a abarotar de público la Praza do Concello para disfrutar de su exhibición de baile.