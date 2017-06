La música, protagonista en Zobra y A Bandeira

Tanto la parroquia lalinense de Zobra como la localidad silledense de A Bandeira celebraron ayer sendos eventos con la música como elemento protagonista. En Zobra hubo que esperar a media tarde, concretamente a las 19.00 horas para realizar su segunda rúa (el año pasado se denominó "serán"). En este evento, hubo un pasacalles y diversas actuaciones como la que realizó el narrador Celso Fernández Sanmartin o las Pandereteiras de Zobra, que no podían faltar en la celebración. También estuvieron Os Trasnos de Doade , Tanxugueira, As Ferreñas do Monte do Irixo. Además la cena estuvo compuesta a base de tortilla, lacón, empanada, pincho cerdeiriña, roscón y bebidas.

Por su parte, la Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira celebró ayer su VIII Música a Fartar. Además de una copiosa comida, en la Carballeira da Silva en el evento actuaron las agrupaciones musicales de la Banda Xuvenil y la Vetenil, el Coro Vales Mahía o la Compostela Band. También amenizaron el evento los grupos Os Modernos, Cremita y una discoteca móvil.