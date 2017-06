Al fallecido al caerse por las escaleras de su casa en Moreira le practicarán mañana la autopsia

El cadáver del estradense de 64 años que falleció esta mañana al caerse por las escaleras de su casa en el lugar de Vilagude de la parroquia estradense de Moreira ha sido trasladado al Hospital Provincial de Santiago de Compostela, donde previsiblemente mañana se le practicará la autopsia. No obstante, todo apunta a que se ha tratado de un fallecimiento por causas naturales ya que, según señalaron fuentes vecinales, la forense indicó este mediodía a su familia que no apreciaba ningún golpe inusual en el fallecido y que lo más factible es que haya sufrido una hemorragia interna.

El levantamiento del cadáver se produjo en torno al mediodía. El cuerpo sin vida del fallecido había sido encontrado por su mujer en el fondo de las escaleras. De inmediato, la señora alertó a Urxencias Médicas, que envió al punto a la ambulancia del 061 de A Estrada. Sin embargo, el personal sanitario no pudo hacer nada por salvarle la vida. Igualmente, hasta el lugar del incidente también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil movilizada por el 112.