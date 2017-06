La cámara mira de nuevo al Castro Tecnolóxico

La casa consistorial lalinense no solo atrae a los apasionados a la arquitectura contemporánea, sino también a la cámara y este año el Castro Tecnolóxico se está afianzando como improvisado plató para de rodaje. Si en abril la multinacional Samsung seleccionó el edificio para la grabación de un anuncio de proyección mundial, en septiembre y durante dos semanas en el inmueble se rodará una película también de ámbito internacional.

Feedback, es el título del largometraje que se grabará en Lalín y que movilizará a más de un centenar de personas entre equipo técnico, dirección y elenco actoral de la que será la ópera prima del director gallego Pedro C. Alonso. La cinta está producida por la empresa gallega Vaca Films y la catalana Ombra Films y, con guión de Alberto Marini cuenta con la participación de Movistar, TVE y la Xunta. El thriller, en pleno proceso de casting, narra la historia de un popular periodista radiofónico inglés que es víctima de un secuestro. La productora gallega cuenta entre sus trabajos con las multipremiadas Celda 211, Lobos de Arga o El niño. El realizador, por su parte, realizó campañas audiovisuales para algunas de las multinacionales más conocidas en España.

El concejal de Turismo, Francisco Vilariño, no ocultaba ayer su satisfacción por la consecución de una propuesta en la que su departamento llevaba meses trabajando y con el propósito de convencer a director y producción de que eligiesen el Castro Tecnolóxico como una de las localizaciones de un rodaje que también se realizará en Galicia y Londres.

El edil destacó que la grabación no solo no tiene costes para la administración local sino que existe el compromiso de que durante las dos semanas de rodaje los gastos necesarios de producción se hagan en el municipio, que acogerá a cien personas. Para no entorpecer el desarrollo de la vida administrativa el rodaje se desarrollará preferentemente por las tardes. Acompañado de la funcionaria Loli García, el concejal de Turismo hizo hincapié en la repercusión que tendrá para Lalín este asunto, una vez que a diferencia de otros canales publicitarios, el impacto de una película media se prolonga por cuatro o cinco años y su audiencia media es de 72 millones de espectadores. "Cuando dijimos que queríamos convertir a Lalín en un plató de cine alguno se lo tomó a mofa, pero ahora hay que reconocer que tenemos una oportunidad única para dar a conocer el municipio", recalcó Vilariño.

Además aseguró que muchos ayuntamientos quisieron atraer el rodaje de esta película, pero finalmente será la capital dezana García, por su parte, dijo que el estreno de la cinta está previsto para el verano de 2018 y que Juan Pedro de Gaspar es su director de arte.

La contraprestación que saca el concello es, además de la repercusión en sí misma del proyecto con el edificio noble como coprotagonista de la historia, o que la imagen corporativa de la administración local figure en los títulos de crédito, será el centenar de personas que permanecerá durante dos semanas estará en la localidad trabajando, algo que también genera una coyuntura económica favorable.