El gobierno corrige a Crespo y explica que sí trabajó junto a comunidades de montes

El cuatripartito de Lalín acusa al portavoz del PP, José Crespo, de faltar a la verdad en las redes sociales, donde manifestó que el gobierno de coalición no trabajó sobre las ayudas que acaba de resolver la Diputación para parques forestales.

"El jefe de la oposición miente sin rubor y deja claro que fue él quien ni se molestó en leer las condiciones de la convocatoria", aclaran desde el ejecutivo. Y es que Crespo apuntaba en su perfil de Facebook que bajo estas subvenciones podía actuarse en "áreas como las mámoas de Alperiz, o los petroglifos de O Carrio". Pues bien, estas propuestas no tienen cabida en las bases, ya que el principal objetivo de éstas es "promover la plantación de especies frondosas y fomentar aprovechamientos ganaderos y silvícolas", de modo que no se hace referencia a proyectos arqueológicos y, además, estos yacimientos se hallan en terrenos privados, no comunales.

El gobierno, por otra parte, sí informó de estas ayudas a las comunidades de montes del municipio para valorar su interés, pero no se adaptaban a las condiciones de la convocatoria, pues las ayudas se orientan a zonas de al menos 50 hectáreas. También suponía un problema que se subvencionasen solo parques forestales de acceso libre, sin restricciones. Así que en Lalín solo podrían subvencionarse la redacción de proyectos ya que no existen proyectos de parques forestales previamente redactados. A estas ayudas solo optaron, de toda la zona, el municipio de Forcarei y el de Cerdedo-Cotobade.