Festa da Lingua no Marco do Camballón para pechar o curso

| O auditorio Xosé Casal, de Vila de Cruces, acollleu onte a Festa da Lingua, un evento que organiza o Clube da Lingua do instituto Marco do Camballón e no que, ademais do musical do alumnado e de actuacións de regueifeiros, se repartiu o libro cos alcumes que reciben os veciños do municipio, segundo a parroquia na que residan.