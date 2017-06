A Estrada se rinde a la fiesta

A Estrada se zambullirá hoy de lleno en sus fiestas patronales del San Paio. Habrá múltiples actividades para todos los gustos. A las 9.00 horas arrancará el Campionato Galego de Motocross en el circuito de Matalobos. Una hora más tarde, tendrá lugar la fase final autonómica de fútbol en categoría infantil en el campo nuevo. Ya a las 11.00 horas, el Centro Juvenil La Estación abrirá su XFest con League of Legends, parkour, skate,exhibición de Japoday, sorpresas de Hobbycon, la actuación de Plan Siberia y Pinflois y el foodtruck de Fogar de Santiso. También a las 11.00 horas habrá bombas de palenque, pascalles a cargo de la Banda de Música Cultural da Estrada y de la charanga Straden's Band Os Xirimbaos y Campionato Galego de Ximnasia Artística en el pabellón Coto Ferreiro. El concierto de la Banda de Música Cultural da Estrada en la alameda cerrará la mañana.

Ya por la tarde, las piscinas municipales acogerán a las 17.30 horas una exhibición de natación sincronizada. A las 18.00 horas arrancarán la Masterclass de Zumba Solidaria de Priscilla Dance en favor de Cáritas en la Praza do Concello, la VI Nocturna Estradense (en sus categorías base con salida y llegada en Calvo Sotelo) e hinchables en la Praza do Mercado. A las 19.00 horas, el grupo juvenil 2 de la Escola Municipal de Artes Escénicas pondrá en escena en el Teatro Principal "Academia de John Waynes". Y a las 20.30 horas dará comienzo uno de los eventos que más público reúne cada año en el San Paio: la exhibición de la Escola de Baile Sondodance, en la Praza do Concello. Ya a las 21.00 horas, saldrá la VI Nocturna Estradense en su categoría absoluta de Calvo Sotelo. A las 22.00 horas la Zona dos Viños contará con Pablo Rivadulla. Y a las 23.00 horas, amenizarán la verbena el Grupo Bomba y Galilea.

Continuarán así unas fiestas que arrancaron ayer con las actividades para niños organizadas por la ACOE en su Campaña de Verán, con el pregón del actor estradense Xoque Carbajal, con el "chupinazo" y con el brindis de sidra, con la chorizada con DJ de la Zona dos Viños y la degustación de sardinas de las pescaderías locales en el parking de la Avenida de América. Mientras, O Castro da Fervenza tomaba el fuego puro de Liñares y lo conducía al castro de Callobre para el San Xoán que también arrancaba en O Areal de Berers.

Los aires de fiesta ya se habían invadido en la noche del jueves la emblemática Cervecería Acapulco. El público estradense quiso arropar la reapertura de este local que en esta nueva etapa con nueva gerencia apuesta fuerte por los cafés, el tapeo y una variada carta.