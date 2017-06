Cultura ultima los preparativos para los 29 años de la Romaría do Rapaz en Siador

El Concello de Silleda ultima los preparativos de la Romaría do Rapaz, que se celebra este domingo en Siador y que cumple 29 ediciones. El equipo de trabajo de la Concellería de Cultura se afana durante estos días en tareas de montaje, decoración y otras actividades para una cita que en este año se centra en la Edad Media.La Romaría do Rapaz arranca a las 11.00 horas con la apertura de los talleres, que ofrecen una gran variedad al incluir aulas de elaboración de escudos (a cargo de la ANPA del colegio de Silleda), de chapas, maquillaje, artesanía con pintura y tela, imanes, muñecos en maceta, viseras, tarabelas y carnés medievales. Además, los niños podrán disfrutar con otras actividades pedagógicas, como el espacio xogo libre. En cuanto a las propuestas de multiaventura, se incluyen un futbolín humano, una bola de zorbing, rocódromo, tirolina y puente mono. Además, se disputarán partidas simultáneas de ajedrez y clases didácticas de petancas, a cargo del Club de Petanca Bandeira.A lo largo de la jornada se celebrarán actividades musicales y de animación, con Les Bregadiers, la representación teatral As mil e unha noites o A danza dos paxaros.

A partir de las 12.30 se oficiará una eucaristía infantil y, como de costumbre, en el recinto se instalará un pulpero y bar, además de mesas y sillas para las personas y grupos que quieran comer en la carballeira. No podía faltar, tampoco, el desfile con materiales reciclados. El broche de oro lo pondrá un espectáculo de La Gramola Gominola y su espectáculo Cancións para desafinar, con estilos tan diversos como el punk, el rock o el góspel.

Al margen de las actividades que se organizan desde el Concello, en la Romaría do Rapaz también estará presente la campaña Oportunidades Galicia. Separamos ben, reciclaremos mellor, que impulsa Sogama. Un grupo de educadores ambientales especializados se encargarán de formar y concienciar a los asistentes a la romería en cuanto a buenas prácticas para fomentar la gestión sostenible de los residuos urbanos.