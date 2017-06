Crespo dice que la Xunta asumirá el convenio y hará "un centro de especialidades" en Lalín

El portavoz del Partido Popular de Lalín, José Crespo, se muestra seguro acerca del compromiso de la Xunta con la puesta en marcha de un complejo sanitario en el municipio. Sostiene los convenios firmados con el Concello son el argumento clave para que la consellería esté obligada a cumplir con el municipio, aunque no sea, como estaba previsto, mediante la construcción del Centro de Alta Resolución (CAR) como estaba previsto desde hace más de una década. Crespo, de hecho, habla de "infraestructura sanitaria" o de "centro de especialidades" que la Xunta debería poner en marcha, aunque sin concretar plazos como ahora exige el cuatripartito tras conocer que el Sergas no considera prioritario el CAR.

"No me cabe ninguna duda", declaró ayer el también senador popular en una entrevista en la emisora municipal de radio acerca de sus sensaciones sobre el proyecto. "Se llame CAR o como sea, pero se hará un centro de especialidades y se juntará ahí el ambulatorio", declaró sobre un servicio contemplado para el lugar de Alto de Vales. José Crespo realizó un repaso cronológico sobre esta reivindicación y recordó que en su etapa como alcalde se presentó el proyecto al entonces gobierno bipartito de la Xunta para un complejo que iría en terrenos anexos al actual centro de salud. Ante la negativa del ejecutivo autonómico formado por PSOE y BNG al emplazamiento propuesto, que tampoco gustó después al gobierno de Núñez Feijóo, el Concello decidió expropiar predios en Alto de Vales y éstos fueron puestos a disposición de la Xunta en 2013. "Si entre este año y 2015 no se hizo el CAR no fue porque yo no hiciese presión", dijo.

A juicio del portavoz municipal popular el ejecutivo lalinense debería sentarse con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, para negociar y reivindicar lo que a Lalín le corresponde y que está avalado por un convenio. Mientras el equipo de Rafael Cuiña carga contra la consellería por haberle dado largas en un año pese al compromiso de reunirse de nuevo para evaluar posibles cambios en el proyecto del CAR, Crespo insiste en que la única vía es el diálogo "porque la Xunta tiene que cumplir". Frente a la negociación, subraya, el gobierno local responde con mociones "para meterle un dedo en un ojo a su interlocutor". Además, recalca que en dos años de mandato ya se presentaron tres mociones y "ruedas de prensa para dar cera a la Xunta" y lo único productivo habría sido la reunión con el conselleiro. Asegura que en aquel encuentro el titular de Sanidade comunicó que el complejo sanitario se acometería "cuando se pueda" y por ello remacha que el equipo de gobierno local está utilizando una estrategia errónea. Pese a que el ejecutivo local denuncia que la consellería ni contestó a sus reiteradas peticiones de encuentros, Crespo cree que lo productivo habría sido en estos dos años ya haberse sentado al menos tres veces con el conselleiro y con otros cargos de Sanidade. "así sí que harían los deberes", concluye.