Absuelven a un vecino de Lalín en un caso de prostitución de menores en Burgos

La sección número 1 de la Audiencia Provincial de Burgos absuelve a un vecino de Lalín de un presunto delito de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. El fallo del juez también deja libre a otro implicado, mientras que impone una condena de dos y cuatro años de prisión a otros dos acusados. La fiscalía pedía para el oriundo lalinense una pena de seis años de cárcel y una multa de 4.380 euros.

Los hechos se remontan a octubre 2015, cuando una joven de 15 años se fuga del centro de menores de Burgos y se aloja en el negocio que regenta el lalinense, en el que se prostituyen mujeres. La chica presenta un DNI con un nombre falso y según el que tiene 21 años. Durante tres días, la chica y el jefe del local apenas tienen contacto visual, pero éste, tras comprobar las fichas de huésped, sospecha de su identidad y, al invitarla a ella y a otras jóvenes a que firmen con su nombre, la chica pone su verdadera identidad, en lugar de la que figura en el carné. Por ello, el acusado la expulsa del local.

La sentencia apunta que el acusado recibe de forma periódica la visita del cuerpo de seguridad encargado de extranjería y les facilita los datos de los huéspedes, de ahí que de saber que la chica no tenía 18 años, no la habría admitido en su local. El fallo añade que en su forma de obrar no hubo "dolo, director o eventual", por lo que su conducta no es punible. Sí se condena a otra mujer que acogió a la chica en su piso, donde se prostituyó durante varias semanas, asó como a un varón que gestionaba la página web en la que se anunció la chica, haciéndose pasar por ucraniana.