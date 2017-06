El veto de un representante y un compromiso previo impide que Cinema actúe en las fiestas

El director musical y arreglista de la orquesta Cinema, Carlos Barruso, muestra su malestar por la ausencia de la formación "otro año más" en la programación de las fiestas patronales del San Paio, a pesar, dice, de que la formación -afincada desde hace años en A Estrada- cuenta con medios técnicos audiovisuales "a la altura de los más grandes espectáculos", y de que es "una de las cuatro orquestas con más actuaciones contratadas en 2017. "Sabemos que es difícil ser profeta en su tierra pero no podemos resignarnos y nos preguntamos el por qué de esta situación", señala. Barruso lamenta que no se tenga en cuenta su formación a la hora de contratar los espectáculos para la festividad local, a pesar de los beneficios económicos que su "funcionamiento tanto musical como material" deja en el pueblo.

En cambio, fuentes de la comisión del San Paio quisieron dejar claro ayer que sí que se intentó contratar a Cinema para las fiestas. Le propusieron actuar el 23 para amenizar la noche del "lumeiro" de San Xoán, en la que se sirven las sardinas donadas por la mayoría de las pescaderías locales, a quien la comisión agradece su colaboración. Pero Cinema ya tenía comprometida esa noche y las otras en las que actuarán París de Noia, Panorama y El Combo Dominicano no era posible porque el contrato que debía rubricar la comisión especificaba expresamente si quería contar con esas orquestas de referencia que esa noche no podía actuar un grupo musical diferente a los que representa el agente de esas tres orquestas. "El precio no fue el problema y nosotros quisimos que vinieran", indicaron esas fuentes, "pero fue imposible por causas ajenas a la comisión".

Esta subraya que apuesta por los grupos locales y que así lo demuestra el hecho de que el día 26 vayan a actuar Os Lóstregos y "las parroquias unidas", que el se trae "a nuestras bandas con mucho cariño" y que se cierren las fiestas el 27 con dos grupos de A Estrada: Sinerxia y El Búho.