El paro de transporte de viajeros se agudiza en su segundo día en ambas comarcas

La segunda jornada de la huelga del sector del transporte público de viajeros por carretera eliminó más servicios, si cabe, que con respecto al primer día. Algunas de las pocas líneas que el martes estaban activas, en el día de ayer dejaron de hacerlo por presiones de piquetes.

En Deza, la situación fue muy parecida a la de anteayer, pues no se cumplieron en ambos casos los servicios mínimos, ni en la estación de autobuses ni en la línea de transporte de los centros educativos. Los responsables de la estación desconocían en todo momento si una línea u otra iba a pasar por la instalación, ya que esta no partía de aquí. Finalmente, como era de esperar, ningún autobús pasó por la estación, cuando normalmente lo hacen entre 54 y 57 vehículos. No obstante, los viajeros estaban alertados por lo ocurrido en la jornada anterior, de ahí que un día más la estación estuviera completamente vacía y los usuarios ya no se molestaron en acudir al lugar para ver si era posible que alguna línea pasase.

En la estación de autobuses de A Estrada, la compañía La Estradense cumplió los servicios mínimos, realizando tres viajes de ida a Santiago y dos de vuelta, así como una salida a Pontevedra y un regreso. Las dos rutas matutinas a la capital gallega contaron con 53 viajeros en total -más de una veintena menos de lo habitual-y la de regreso, con tres. Hacia Pontevedra partieron siete pasajeros y volvieron tres. Según el trabajador de la empresa que atiende la oficina, vendieron menos tickets de lo habitual, ya que los viajeros buscaron "alternativas" para evitar esperas. La jornada coincidió con la celebración del día de feria en A Estrada. Firmas como Expres de Vea que habitualmente acercan vecinos al mercadillo ningún tipo de servicio ayer.

Por su parte, en los centros educativos la situación se agudizó. El martes, casi ninguna línea de transporte escolar hizo su servicio, exceptuando una de las trece que están activas habitualmente y otra del CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira. Ayer ni eso, estos dos autobuses sí llevaron a los pequeños por la mañana, pero a lo largo de la jornada avisaron en los centros educativos de que habían recibido presiones, por lo que no iban a recoger a los alumnos. De esta manera, los centros tuvieron que avisar a los padres para que fueran a recoger a sus hijos tras terminar las clases. En el resto de colegios e institutos de la zona, tampoco se cumplieron los servicios mínimos y no pudieron contar con línea de transporte.

La práctica totalidad de los colegios e institutos públicos de Tabeirós-Terra de Montes con líneas de transporte se vieron afectados por segundo día consecutivo. Volvieron a fallar las mismas rutas que en la primera jornada de huelga y se sumaron algunas más al paro. En el colegio de O Foxo, por ejemplo, la única compañía de las tres que llevan alumnos al centro y que funcionó el pasado martes, ayer tampoco realizó el servicio, por lo que no hubo ningún transporte. Un grupo de alumnos de quinto y sexto que tenía programada una visita a la casa de un escritor cercano al centro tuvo que realizar la ruta a pie ante la falta de autobuses. En el colegio de Figueiroa notaron "más ausencias" de alumnos que en la primera jornada de paro puesto que quedaron inoperativas dos líneas, una más que el martes. En los tres centros educativos de Forcarei y en el colegio de Cerdedo la estampa se repitió, pues tampoco ayer recibieron ninguna línea. No obstante, los alumnos acudieron mayoritariamente a las clases, incluso detectándose menos faltas que en la primera jornada.