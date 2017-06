"Los niños son agradecidísimos y obedientes, solo quieren cariño"

En la presentación de En familia, por dereito participó Coro Mejuto, silledense afincada en Vila de Cruces, que desde 2009 ya ha acogido a cuatro menores en su casa y dio cuenta de su testimonio personal. También asistieron Ana Luisa González Costa y Benito Saavedra, por parte del gobierno local, y las trabajadoras sociales de Cruz Roja Conchi García y Consuelo Ordóñez.

"Es una experiencia genial, muy gratificante a pesar de las dudas iniciales y de lo duras que son las despedidas", relata Coro Mejuto, que siente "que compensa". "Se involucra toda la familia, los vecinos, los maestros... Todo el mundo te ayuda y los niños son todos agradecidísimos y obedientes, solo quieren cariño". Fueron sus hijas quienes la convencieron de adherirse al programa y confiesa que acudieron a la primera reunión en Pontevedra "con miedo", que se le pasó al hablar con otras familias acogedoras. "Lo peor no es la despedida, porque no es que te lo lleven, sino que se va, tiene que marchar y es muy bonito verlo feliz con sus padres. Lo peor es el momento de aceptar o no una acogida", cuenta Mejuto, a la par que afirma que en sus 50 años no ha tenido "una experiencia como esa".