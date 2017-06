Una decena de vecinos asume la organización las fiestas del San Roque de Soutelo de Montes

Una decena de vecinos de Soutelo de Montes asumirá la organización de las fiestas del San Roque si bien no se constituirán en comisión ni le pedirán las cuentas a la comisión de los últimos años. Tampoco proyectan, a priori, realizar un petitorio puerta a puerta si bien todavía falta por definir qué fórmulas elegirán para recaudar fondos. Barajan otras opciones como vender rifas o abrir una cuenta en la que los vecinos puedan depositar sus donativos. Lo decidirán el fin de semana. No obstante, antes llevarán a cabo su primera iniciativa recaudatoria. Lo harán en colaboración con O Can de San Roque. Parte de los fondos de la churrascada de la Fogueira de San Xoán en el Parque Venezuela -el precio por persona son 5 euros- se destinarán a financiar las fiestas.

Estas serán los días 16 y 17 de agosto. Pretenden que haya "todos los días algo, aunque sea pequeño" como un dúo o una charanga. Todo dependerá de los fondos que obtenga. Está iniciando contactos con los vecinos que quieran "trabajar en positivo" para que Soutelo no se "quede sin fiestas".