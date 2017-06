El PP ve "cómicas" las críticas de Compromiso por su ausencia en actos sociales

El PP de Lalín tilda de "cómico" que el alcalde, Rafael Cuiña, pida explicaciones sobre la presencia de los concejales populares en determinados actos cuando ni él ni los ediles de Deporte -Nicolás González Casares y Miguel Medela- todavía no aportaron la más mínima explicación de cuál fue el motivo que les impidió estar en la entrega de trofeos del torneo de balonmano pese a que los tres tienen dedicación exclusiva. El mandatario realizó estas críticas por la ausencia de ediles del PP en la procesión del pasado domingo, para los populares "disfrazado de Compromiso por Lalín" y ahora este grupo de la oposición le traslada que quien debe dar explicaciones sobre la asistencia o no a eventos es el gobierno, sobre todo aquellos que tienen dedicación exclusiva y por tanto cobran. El PP pregunta a Cuiña por qué le pide explicaciones por su ausencia en la procesión del Corpus y no hace lo mismo con ninguno de sus socios de gobierno, que tampoco participaron en este oficio. Y le recuerdan al "temerario" alcalde que su ejecutivo debe gobernar y representar a Lalín y si no les gusta o les cuesta que lo pensasen mejor cuando se pusieron al frente del concello.

En relación a su presencia en la Noite Branca del comercio indica que el portavoz municipal, José Crespo, y las ediles Eva Montoto, Raquel Lorenzo y María José Senande sí estuvieron ese día departiendo con los comerciantes y participando en las actividades.