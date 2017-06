La plataforma procentro de salud de Soutelo ofrece ayuda a los afectados por la reorganización de cartillas

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública en For carei acordó el fin de semana prestar ayuda a los vecinos que lo necesiten ante lo que califica de "caótica reorganización de cartillas" producida "tras el recorte de un médico en el Centro de Saúde de Soutelo de Montes". Lo hace después de que "pacientes con incidencias distintas" le hiciesen llegar sus problemas al respecto. A título ilustrativo cita varios casos como ejemplos.

Así, se refiere al caso de una familia del núcleo urbano de Soutelo de Montes cuyos integrantes fueron distribuidos en distintos centros de salud. Así, mientras que "uno de los miembros recibió el aviso de traslado al centro médico de Forcarei", al "otro miembro de la unidad familiar le comunican el cambio al único médico que queda en Soutelo de Montes".

Otro de los casos a los que se refirió "es el de una vecina anciana con una gran dependencia que recibe periódicamente asistencia a domicilio y que recibió la comunicación de su cambio de médico". Desde la plataforma se hace notar "la falta de sensibilidad de cambiarle sin tener en cuenta su estado físico y psíquico".

A mayores, también apunta a la "situación de vecinos" con "tarjeta de desplazados que tienen un tratamiento médico con Sintrom y que a día de hoy no tienen claro a qué centro de salud o a qué médico deben ir ante la nueva situación". "La reorganización está siendo un caos y, por encima, el Sergas carga en los vecinos y vecinas el hacer ellos un cambio de centro o de médico que nunca pidieron y que tampoco les consultaron", incide.

En vista de esta situación, la plataforma anima a quien lo necesite a contactar "directamente" con su presidente, Vicente Carballal, o a los responsables del Bar San_Roque, de la tienda de informática Xiro o de la Mercería Ana, que también les pueden prestar ayuda.

"No solo quitaron un médico por las bravas sabiendo que con este recorte empeoran la calidad asistencial en la zona sino que la reorganización es una chapuza y el gerente del EOXI_un político irresponsable, ya que en la reunión que mantuvimos hace casi dos meses nos ocultó información y también nos mintió", agregan._Desde la plataforma están "dispuestos a seguir luchando contra los recortes" sanitarios en Forcarei y sospechan de que "el Sergas no quiera cubrir la plaza vacante del practicante jubilado" en 2016 y que "figura como titular en las tarjetas identificativas que Sanidade envía por carta a los afectados por la reorganización". "Si el Sergas y la alcaldesa de Forcarei dicen que no se va a desmantelar el centro de Soutelo de Montes, ¿por qué no se cubre esta plaza con un nuevo titular fijo", se preguntan.