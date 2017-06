Pablo Vázquez investiga a obra do músico Juan Eiras no Traballo de fin de Estudos

O trompetista agoladés Pablo Vázquez realiza unha investigación sobre a obra de Juan Eiras no se Traballo de Fin de Estudos no Conservatorio Superior de Música de Vigo. O concerto terá lugar o día 30 de xuño no Auditorio Martín Códax do Conservatorio Superior de Música de Vigo e constará de dúas partes. Na primeira, ás 9.00 horas, Vázquez expondrá os resultados obtidos na investigación realizada sobre a obra de Eiras Polyhedron, e continuará ás 12.00 horas co estreo absoluto do quinteto con un concerto aberto ao público. O programa complétase con obras de Haydn, Pennequin e tomasi.

O traballo de Vázquez é novidoso en canto a temática elixida, xa que non é habitual centrarse na obra dun compositor galego contemporáneo, e ao mesmo tempo, encerra unha dificultade engadida ao estar escrita para quinteto de metais nunha linguaxe actual, onde se integran diferentes calidades de son. É un traballo que poucos interpretes de música clásica se atreven a acometer, nos que o xoven trompetista demostra valentía e madurez.

Para a interpretación de Polyhedron, Vázquez empregará un sistema de sincronización mediante protocolo MIDI para así distribuír ós músicos no espazo físico, logrando un efecto de xeometrización do espazo acústico. No estreo, o trompetista agoladés estará acompañado de Adán Fernández, tamén coa trompeta; Ángela Freiría, na trompa; Óscar Presa no trombón e Pedro Lamas na tuba.

Tanto a Vázquez como a Eiras lles une un vínculo moi especial con Agolada ademais do gusto pola música. Juan Eiras, con raíces agoladesas dedicou varias obras á súa localidade da comarca do Deza.