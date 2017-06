Enfado en A Estrada por temor a perder una cita médica

La estación de autobuses de A Estrada, por la que pasan líneas de las compañías La Estradense, Autocares Benito Abalo, Rías Baixas, Autocares Lázara, Expres de Vea y Autocares Troitiño, se vio ayer afectada por la huelga. Varios carteles en la cristalera de entrada al edificio advertían ya de los servicios mínimos de la compañía La Estradense. Esta ofertó tres viajes de ida de A Estrada a Santiago: dos por la mañana (a las 6.55 y a las 7.50 horas) y uno por la tarde, a las 19.10 horas. Desde la capital gallega estaban estipuladas dos partidas, a las 7.45 y a las 20.15 horas. Por su parte, tan solo puso a disposición un viaje de A Estrada a Pontevedra, a las 7.45 horas, y otro desde la ciudad del Lérez a la villa estradense, a las 9.45 horas. En principio, son los mismos horarios que mantendrá durante la jornada de hoy.

Fuentes de la compañía Expres de Vea señalaron ayer que únicamente realizaron los servicios mínimos, "uno de entrada y otro de salida" y que, en su caso, no completaron ninguna línea". Por su parte, personal de Rías Baixas confirmó que ninguno de sus autobuses pudo efectuar sus rutas. Autocares Benito Abalo no realizó "ninguna línea" y Autocares Lázara tampoco pudo hacer la ruta que, procedente de Santiago, cada martes y viernes, recoge pasajeros con destino a Andorra. Sin embargo, Autocares Troitiño trabajó con normalidad, con su línea A Estrada-Meavía, una de idea y otra de vuelta.

Entre los pasajeros, hubo quien ya venía informado de la huelga y a quien le cogió por sorpresa, como a un vecino que no disimuló su enfado al comprobar que no tenía autobús hacia Santiago para acudir a una cita médica. La madre de otra usuaria que utiliza este transporte para acudir al centro de Down Compostela lamentaba el "trastorno de mucho cuidado" que el paro de protesta le provoca, puesto que su hija se verá obligada a "quedarse en casa".