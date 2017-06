PP y Cruz demandan la apertura de Pozo do Boi

Tanto el PP como el edil no adscrito, Juan José Cruz, critican al gobierno por no tener operativa la playa fluvial de Vilatuxe ante la ola de calor. Los populares destacan que "la inoperancia del gobierno y la desatención al rural queda patente con el notable retraso en la apertura de esta instalación que el año pasado estaba funcionando ya el día 8 de junio". Además critican que el teniente de alcalde "no duda en salir en las redes sociales echando la culpa a Aguas de Galicia de que no esté abierto, cuando los permisos los tramita el Concello". Con todo, los populares solicitaron por escrito acceso y copia de todas las peticiones realizadas a Aguas de Galicia en relación a la playa fluvial de Vilatuxe en los últimos meses para conocer cuando se solicitaron dichos permisos y si la culpa de que no se pechó la playa es del gobierno o del departamento autonómico. También critican el estado en las que se encuentra las aceras de Vilatuxe en la zona más próxima al acceso a la playa fluvial.

Al igual que el PP, Juan José Cruz considera que "estos días el calor en el concello de Lalín se convierte en un riesgo para la salud de las personas y desde mis posición le recomendaría al gobierno de Lalín que s preocupe más por la gente del concello". De nuevo, como el PP de Lalín, el no adscrito denuncia que alguna de las pistas de acceso "no se encuentran con el mantenimiento adecuado, como son la limpieza de cunetas y desbroces que incluso dificulta la visibilidad de los coches".