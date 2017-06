Juan Manuel Pérez Pedrouzo: "Bachiller está mitificado, me pareció más complicada la ESO"

Juan Manuel Pérez Pedrouzo es otro de los alumnos aventajados del centro, dotado de una alta capacidad. Totalmente tranquilo habla de que tanto segundo de bachiller como selectividad "está mitificado, la gente se deja llevar por la ABAU y ya piensa que todo el curso es dificilísimo, pero como es un curso orientado hacia ese examen pienso que si te esfuerzas es bastante asequible, de hecho me pareció más complicada la ESO".

Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Santiago de Compostela es su elección, "siempre me gustó comunicación audiovisual, estar detrás de las cámaras, editar vídeos y, ya que conseguí la nota, pienso que es mejor tener dos carreras e intentar combinar estudios para tener más oportunidades".

A Juan le gustaría en un futuro trabajar en una revista dando su opinión de contenido audiovisual, tal como videojuegos, películas o series de televisión. Tampoco le importaría hacer la beca Erasmus "para visitar otros países", o incluso pedir otro tipo de beca para mejorar sus estudios de comunicación. Reconoce que "siempre pensé en estudiar Derecho; de hecho, la elección fue hace pocos meses, pero creo que tenía una imagen distorsionada de la profesión".

En selectividad reconoce que hubo problemas con el examen de Economía, pues "estaba mal planteado uno de los ejercicios, yo me di cuenta y avisé pero no lo admitieron, aunque al final se dieron cuenta y lo eliminaron; si lo hubiesen dicho antes hubiese salido mejor". A sus compañeros y futuros estudiantes de segundo bachillerato les asegura que "no es tanto, que no se agobien, que si han llegado hasta aquí, pueden con ello, se puede conseguir con organización y trabajo". Agradece a los profesores el apoyo en momentos de incertidumbre ante la problemática de la LOMCE.

Para verano plantea unos meses de "descanso absoluto, quedar con los amigos, tener tiempo para jugar a videojuegos, ver películas, entre otras cosas", señala.