La Campaña de Verán de la ACOE abre el San Paio, que cerrará al comercio lunes y martes

Un año más, y ya van cuatro, la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) se encargará de abrir el San Paio con las actividades ya conocidas como Día da ACOE. Su coincidencia con la finalización del curso escolar y con el inicio de las vacaciones estivales para muchos hacen que esta iniciativa -denominada por la ACOE con el nombre de Campaña de Verán- constituya, en la práctica, el pistoletazo de salida para las actividades de ocio infantil de las fiestas patronales del San Paio de A Estrada. En esta ocasión. estas traerán consigo una importante novedad en materia comercial en la villa: este año los comercios de A Estrada cerrarán sus puertas el lunes y el martes, que fueron designados por la administración local como festivos locales.

Así lo explicó ayer el presidente de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), Alfredo González, recordando que desde el Concello no se aprobó la propuesta de los comerciantes de fijar otro festivo para no cerrar tres días seguidos durante las fiestas. A priori, parte del comercio lo consideraba "un disparate" y veía "un atraso muy grande" hacerlo así por temor a que sus clientes pudiesen irse a hacer sus compras a otro lado. Sin embargo, conscientes de que ya había comercios que pretendían cerrar los dos días, decidieron respetar la medida, "probar" y "ver si funciona". El año próximo, entre el domingo y el 26 de junio habrá un lunes por el medio, con lo cual el cierre no será tan largo como este año. Asimismo, decidieron probar para ver si tras las fiestas se constata que el cierre de todo el comercio ha favorecido a la hostelería.

Sería el broche de oro soñado por la ACOE para unas fiestas que abrirá el viernes con su Campaña de Verán. Esta arrancará con una exposición de dibujos de temática libre de 500 escolares de los colegios locales O Foxo, Villar Paramá, Pérez Viondi, Cabada Vázquez, Figueiroa, Oca y CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Se distribuirán por las farolas de la villa.

Asimismo, en el marco de esa campaña habilitará juegos en la Praza do Concello de 17.00 a 20.30 horas. Habrá un taller de llaveros de trapillo, una gincana de pruebas, un gran juego de Twister y la animación que las mascotas de la ACOE -Racoe, Estradín y Plusiña- llevarán a las calles de la villa, interaccionando con los niños que acudan a disfrutar de esta iniciativa en A Estrada. Para participar en estos juegos habrá que haber realizado antes una compra en un comercio asociado.

Parte de los establecimientos han aportado regalos que se convertirán en premios con los que serán agasajados los participantes en este circuito de juegos con el que la ACOE abrirá, un año más, el San Paio.