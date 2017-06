Los populares cargan contra "un gobierno infantil y el peor de la historia de Lalín"

El principal partido de la oposición lalinense hizo ayer un balance de estos dos años de mandato del primer gobierno de coalición. El portavoz del PP, José Crespo, compareció flanqueado por los ediles Antonio Rodríguez, María José Senande, José Antonio Rodríguez y Raquel Lorenzo.

El exalcalde hizo un pormenorizado repaso de la gestión municipal por áreas, y percibe que no existen avances en aquellas que el cuatripartito vendió como primordiales a hora de llegar al poder. Así, "no se incrementó la actividad industrial ni comercial; es cierto que se dan más licencias, pero son para galpones o para cambios de titularidad", mientras que el vivero de empresas del polígono Lalín 2000 "sigue siendo una abominación, el gobierno local no hace nada y debería ponerle las pilas a la Diputación".

Hablando de empleo, Crespo recuerda que el año pasado quedaron sin invertir en este campo más de 100.000 euros, mientras que en los presupuestos del presente ejercicio hay una rebaja de más de 150.000. "Quieren fomentar el empleo, pero son incompetentes", asegura el líder popular.

Detecta, también, problemas en servicios sociales, donde la calidad de las prestaciones "mermó porque aumentó la conflictividad laboral". Y, en cuanto a infraestructuras, el PP cree que ha llegado ya el momento de que se haga el cierre perimetral del campo de fútbol, para el que había quedado un anteproyecto del anterior gobierno. El cuatripartito tampoco actúa para mejorar los antiguos pabellones, pese a que se aprobó por unanimidad una propuesta del anterior concejal de Deportes, José Antonio Varela. "¿Qué pasaría con el deporte si no tuviesen el Lalín Arena?", se pregunta Crespo, que echa mano también de otras obras de envergadura ejecutadas durante sus mandatos, como el Pazo de Liñares, para darle al cuatripartito un ejemplo de cómo pueden organizarse y colaborar en sintonía hasta cuatro administraciones diferentes, mientras que el actual ejecutivo "no tiene el mínimo tacto con las demás administraciones, sean amigas o de otro color. Que le pregunten a Emilio Pérez Touriño o a Anxo Quintana cómo los tratábamos desde Lalín", añade, en referencia a la Xunta bipartita.

Baches como vacas

Crespo rescata de la memoria las críticas del cuatripartito, cuando se produjo el relevo en el castro tecnolóxico, sobre la maleza que asolaba el paseo fluvial del Pontiñas. Era junio, igual que ahora. "Decían que estaba como una selva, y dos años después, no hay nada nuevo bajo el sol, el Pontiñas está a monte". Alerta de que la puesta en marcha de una brigada específica para este pulmón verde, con operarios pagados por la Diputación, no cubrirá todo el año, sino que solo se extenderá hasta diciembre. La maleza llega también al entorno del auditorio, los polígonos, los pabellones e incluso las rotondas, en las que la empresa encargada de su mantenimiento debería tener varias sanciones por incumplir los pliegos. "Podían tener todo como una patena, porque el cuatripartito no hizo ninguna obra nueva", añade Crespo. Si uno va hasta el rural, en palabras del PP, ve cómo las pistas están en tal grado de deterioro "que hay baches en los que cabe una vaca". Tampoco hay mejoras para Feiradeza o para el complejo de Mouriscade. "Es el peor gobierno de la historia de Lalín, e infantil en sus reacciones", concluye el exalcalde. Crespo aprovecha para aclarar que quiere zanjar el caso de los whats app entre Cuiña y Rueda, quien está dispuesto a un careo. "En el PP, Cuiña ni está ni se le espera", concluye.