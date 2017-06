El "Orgullo" que no lo fue tanto

A la lectura del pregón a cargo de los organizadores le siguió una actuación del transformista "A Rianxeira". El festival atrajo a participantes procedentes de varios puntos de la geografía gallega e incluso a personajes mediáticos, como Bruno y María, conocidos en el mundo del porno.

La celebración, ayer, del primer "Orgullo LGTBI" de Forcarei se vio envuelta en la polémica a raíz de las críticas de sus organizadores al gobierno local y, especialmente, a la alcaldesa, Belén Cachafeiro. Los promotores del festival -la pareja formada por Víctor Núñez Cespón y Gustavo Méndez Rozados- aprovecharon el pregón para cargar contra la regidora.

Aunque inicialmente le dieron "las gracias", a continuación le recriminaron su falta de apoyo. "Merecemos respeto. Llevamos dos meses para que se haga un manifiesto, un mes pidiendo una cita con la alcaldesa... No es por hablar mal de ti, alcaldesa, pero no nos apoyaste en este Orgullo LGTBI", explicó Núñez, quien agradeció al miembro de la Oficina de Igualdade de Lalín, Celso Taboada, que les prestase las banderas multicolor para colocar en la fiesta. "Gracias a Celso que nos dejó las banderas, que usted ni siquiera tuvo cara a comprar una. Señora alcaldesa, si no vale para gobernar, váyase, por favor", le dijo a la regidora, que abandonó el acto, al igual que los dos ediles del gobierno presentes.

Antes, el propio Núñez lamentó también la escasa participación de público en el festival "Estamos luchando por nuestros derechos, seamos lo que seamos. (...). Pienso que no hay derecho a que Forcarei esté vacío, porque en los Dolores esto se llena; hoy no...", apuntó.

Por la tarde, el gobierno local envió un comunicado para pronunciarse sobre lo ocurrido. En él señala que los organizadores "contaron con el apoyo del Concello para ciertas cuestiones de infraestructuras". Tilda de "fracaso" la convocatoria, "con apenas unas docenas de asistentes" y asegura que "el Concello de Forcarei no puede admitir que dos organizadores paguen el poco éxito de esta celebración con reiteradas faltas de respeto de modo directo e inadmisible contra los vecinos y la sociedad forcaricense".

Dice no entender las críticas de los promotores contra el gobierno local y el PP, "a pesar de que gozaron de mucho protagonismo y cobertura en los medios de comunicación, e incluso apoyo por parte del Concello". La alcaldesa y los dos ediles populares agradecen "el apoyo obtenido por parte de algún miembro de la oposición que también asistió al acto".

En el mismo escrito, el gobierno recalca que "el Concello" muestra "apoyo absoluto e inquebrantable a la comunidad LGTBI y a cualquier colectivo que precise de acciones a favor de la igualdad, pero no puede tolerar que se falte al respeto, en primer lugar, a los vecinos de Forcarei, y tampoco al Concello, que ostenta la representación política y social de los ciudadanos".