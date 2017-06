El PP insiste en preguntar por la ausencia de ediles en el torneo de balonmano

El PP de Lalín acusa al alcalde, Rafael Cuiña, de cinismo y exige en pedir explicaciones por la ausencia de representación del gobierno local en la entrega de trofeos del torneo de balonmano del fin de semana pasado. Dicen que el mandatario tiene dedicación exclusiva y también los dos ediles de Deportes, pero ninguno estuvo presente en el evento e insisten en que no se culpaba a la esposa de Cuiña sino a él por la participación de su pareja en este acto y por eso asegura que pedirá explicaciones en pleno "sobre la ausencia del alcalde y de los ediles de Deportes".

Por otro lado, Compromiso por Lalín (CxL) pregunta al PP si "no fue suficiente con la bofetada que le proporcionó el club de balonmano" respecto al acto de entrega de medallas del citado torneo. Dice que los populares "carecen de vergüenza en citar a personas decentes que solo ayudaron, después de que el edil de Deportes no pudiese acudir por un imprevisto". Cuestiona que el PP acuse a Cuiña de "usar a su familia cuando le conviene" pese al desmentido mediante un comunicado realizado desde el club. Solicita a los populares "que no traspasen las líneas rojas del respeto a las familias, cuestiones que nosotros nunca hacemos, y que abre una espita peligrosa en posibles críticas a familiares funcionarios, que ni en ese caso se hacen por respeto a las personas".