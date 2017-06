Bolarqueiros organiza una excursión el día 25 a la Ribeira Sacra

La Asociación de Veciños Bolarqueiros, de Noceda (Lalín), organiza una excursión a la Ribeira Sacra el 25 de junio. Visitarán el Centro de Interpretación do Viño y la torre del homenaje de Monforte de Lemos, la bodega Ponte da Boga y recorrerán en catamarán los Canóns so Sil. La salida será a las 9:00 horas del campo de la fiesta de Noceda. El precio es de 25 euros para socios adultos (12 sin comida) y 14 para niños de hasta 12 años (4 sin comida) y 30 y 17 euros para no socios, que se quedan en 17 y 7, respectivamente, para quienes prefieran llevar la comida. La fecha límite de inscripción es el día 20 y puede formalizarse en Casa Vales, Parrillada Airiños o la asociación.