Soutelo tendrá Festa do Gaiteiro pero el San Roque sigue sin comisión

Cuando faltan menos de dos meses para el San Roque -junto con A Madalena una de las fiestas de mayor tradición de la localidad soutelana- Soutelo de Montes sigue sin comisión. El presidente de la última comisión del San Roque y de la Asociación Cultural Os Trasnos de Soutelo, Carlos Vázquez (el popular humorista televisivo más conocido como "Carlos Carlitos Cuqui"), reitera lo que ya dijo el pasado año al acabar las fiestas: que ni él ni Gelines Ballesteros van a asumir la organización de los festejos de San Roque, como hicieron en los dos años anteriores. Como ya dijo el pasado verano, pone las cuentas a disposición de quien quiera ponerse al frente de la comisión del San Roque para que Soutelo de Montes no se pierda estas emblemáticas fiestas.

Lo que la localidad soutelana no se perderá será la Festa do Gaiteiro, cuya organización recuperó el pasado año O Can de San Roque. Según Mari Carmen Miranda, se optará por un formato muy similar al del año pasado: una comida en la "carballeira" en la que se invitará a comer a los grupos "que quieran venir a tocar" de manera desinteresada porque, aunque le han pedido una subvención a la Diputación, no saben si se la otorgará. Será el sábado siguiente al 16 de agosto. Tras recuperar esta celebración, no quieren perderla. Descartan organizar el San Roque porque están volcados con la lucha por la continuidad del centro de salud y con la organización del Gaiteiro.