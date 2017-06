El Balonmán Lalín afirma que invitó a la esposa de Cuiña a entregar los premios del torneo

El PP de Lalín atacó anteayer al alcalde, Rafael Cuiña, y a su gobierno por el hecho de que la esposa del mandatario, Berta González, participase en la entrega de trofeos del torneo de balonmano del fin de semana. Los populares pidieron explicaciones "claras" por estos hechos e incluso dijeron que el mandatario no duda en exponer a su familia cuando le interesa.

Ayer el Club Balonmán Lalín emitía un comunicado en el que explicaba que la organización del torneo le correspondía a esta entidad y a la federación gallega. Concreta que en la entrega de premios y debido a la ausencia por un imprevisto del edil de Deportes "decidimos pedirle a Berta González Casares que nos hiciera el favor de entregar un trofeo". Prosigue indicando que pese a la negativa de la esposa del regidor, luego aceptó por la insistencia del club que, precisamente, tiene en su directiva a un edil del PP.

El club asume su error por presentarla "como representante del Concello, cuando no lo es. Pedimos disculpas a todas las personas que se pudiesen sentir ofendidas y especialmente a Berta porque, actuando de buena fe, se vio involucrada en una polémica que no buscó y de la que es la principal víctima". Señala que la entidad cuenta con una dilatada trayectoria en organización de eventos, aunque en este caso se cometió un error. Finalmente el club agradece al Concello su apoyo para la celebración del campeonato de España cadete o el gallego territorial, que abarrotaron el Arena de público, "y que sin la colaboración y disponibilidad del Concello no sería posible acogerlos en Lalín".