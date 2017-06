Óscar Durán atribuye a las exigencias de Patrimonio el retraso de la cuarta fase de la reforma de la alameda

Si a principios del pasado mes de mayo era el alcalde de A Estrada, José López Campos, quien aprovechaba un pleno para criticar las exigencias de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia a la hora de autorizar expedientes de obra pendientes en el municipio -entonces se refirió, sobre todo, a la rehabilitación del puente medieval de Liñares-, ahora es el edil de Promoción Económica, Comercio e Emprego, Óscar Durán, quien carga contra el mismo organismo por el retraso en las obras de reforma de la alameda.

Preguntado al respecto por el punto en el que se encuentra el proyecto, el concejal explicó ayer que a día de hoy "no hay autorización de Patrimonio" para llevar a cabo los trabajos. Asegura que el Concello remitió en tiempo y forma a la Dirección Xeral de Patrimonio el proyecto "con las modificaciones que pedían", pero no ha obtenido respuesta afirmativa para poder iniciar la obra. Sumándose a las críticas realizadas públicamente por el regidor, Durán recalcó que "Patrimonio tiene los expedientes parados", no solo los relativos a esta intervención sino a otras pendientes en el municipio.

La mejora planteada -que supondría la cuarta fase de reforma de la alameda- centra la intervención en la parte posterior del parque, donde se proyecta un paseo adoquinado perimetral a toda la zona ajardinada. La intención del Concello era la de retirar todos los setos que conforman islotes de vegetación, en la actualidad bastante deteriorados. Además, prevé realizar un drenaje en toda la zona que bordea la plaza creada en esta parte y presidida por la única fuente pública en funcionando en el casco urbano. De este modo se eliminarían los charcos que se crean.