Móvete critica los reiterados anuncios de apertura del centro de día aún sin contar con las instalaciones

Movemento Veciñal Estradense (Móvete) lamenta que el alcalde de A Estrada, José López Campos, anunciase ya "cuatro veces en un año y medio" la apertura del centro de día en la localidad "sin ni siquiera tener adaptadas las instalaciones" tal y como exige la Xunta para la puesta en marcha del servicio. La formación que lidera Mar Blanco considera que esto es una muestra más de que "el gobierno municipal no tiene como objetivo prioritario atender las demandas de servicios para los mayores", dice.

La última vez que el regidor se pronunció al respecto fue el pasado viernes, en la firma de un convenio con La Caixa para la financiación de actividades en el centro. Mar Blanco asegura que "actualmente A Estrada carece de una infraestructura adecuada para acoger este centro de día", que, apunta, daría "atención sociosanitaria a personas mayores con algún grado de deterioro físico o cognitivo, discapacidad sensorial y movilidad". En este sentido, lamenta que "el alcalde desconozca" lo que es un centro de día y cuáles son los servicios y actividades que brinda a los usuarios, toda vez que considera "una tomadura de pelo a los vecinos los anuncios reiterativos de la apertura de un servicio prioritario cuando aún carecemos de las instalaciones que lo hagan posible y del modelo de gestión que lo haga eficiente y de calidad", recalca.

Móvete critica que el alcalde "no fue quién" de ejecutar las obras para adecuar la primera planta del Novo Mercado y destinarla al citado centro de día. Más allá de este retraso, la formación de Blanco estima que las veinte plazas anunciadas son "ridículas" para la "gran demanda de este servicio que existe en nuestro Concello".

Así las cosas, la formación insta al gobierno local a que cuente con una infraestructura que "cumpla los requisitos marcados" por la Xunta y "cubra la demanda existente". También le pide que analice en el seno de una Comisión de Igualdade e Benestar un modelo de gestión "que garantice un servicio público de manera eficaz y de calidad".

Por otra parte, solicita al equipo que encabeza López Campos que lleve al pleno la moción que la formación presentó el pasado mes de abril y que fue respaldada por las firmas de 1.500 vecinos para instar a la Xunta a construir una residencia para personas dependientes. Le recuerda que "aún no fue debatida en comisión", una demora que, junto al retraso en el acondicionamiento de las dependencias del Novo Mercado para el centro de día, demuestran que la atención de las necesidades de los mayores "no es objetivo prioritario" para el gobierno local. "Simplemente se conforman con repetir anuncios que no llevan a ninguna parte porque siguen sin atender las demandas de las familias", concluye Móvete.