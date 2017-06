El Tecor A Rocha pedirá nuevas batidas al desencamar jabalíes pero no lograr abatirlos

El Tecor A Rocha pedirá autorización a la Consellería de Medio Ambiente para efectuar nuevas batidas de jabalí por daños producidos en cultivos de ganaderos de las parroquias de Curantes, Olives, Rubín, Lamas y Pardemarín al cerrar en la tarde de ayer cinco horas y media de intensa batida desencamando a varios ejemplares de jabalí pero sin lograr abatirlos.

Y es que, si bien climatológicamente ayer el día fue mucho más propicio que el del sábado para la realización de las batidas autorizadas por la Xunta, la fortuna no acompañó a los cazadores y a sus canes. No fue por falta de trabajo. Los 14 cazadores que se dieron cita en la segunda batida del fin de semana madrugaron para empezar a "patear" las parroquias afectadas desde el alba. Así lograron localizar a un macho de grandes dimensiones en el entorno del lugar de Os Balseiros, en Rubín, pero ocurrió antes de la hora de inicio de la batida, por lo que no pudieron dispararle y el animal aprovechó la experiencia acumulada durante años para poner los pies en polvorosa antes de que pudiesen hallarle de nuevo para abatirle.

A las 12.00, hora fijada para el encuentro con el agente territorial de Deza-Tabeirós, Fernando Fernández Lamoso, y un agente facultativo medioambiental, los 14 cazadores y 17 canes (grifones, sabuesos y azules) se sometieron a las inspecciones de documentación, microchip y munición. Luego, acompañados por los agentes medioambientales, iniciaron las batidas. Si el sábado se centraron en Olives y Curantes, ayer volvieron a Olives. Efectivamente, hallaron el rastro de un jabalí pero también logró escapar. Peinaron luego la parroquia de Pardemarín y en una zona de valle del lugar de Golfariz localizaron dos ejemplares de jabalí, que desencamaron. A uno incluso llegaron a dispararle. Pero, finalmente, ambos lograron escabullirse, huyendo en dirección al monte.

Tras todo un día de intenso trabajo que volvía a cerrarse sin piezas abatidas el presidente del Tecor A Rocha, José Manuel Toledo, apostaba por consensuar con los cazadores nuevas fechas para solicitar nuevas batidas a fin de atajar los cuantiosos daños que sufren los ganaderos.