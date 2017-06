La barrera de los 100.000, superada de nuevo

Un año más, la Semana Verde vuelve a superar, y de forma holgada, los 100.000 visitantes en los cuatro días que duró la feria. El certamen multisectorial llega así a sus 40 años de vida demostrando que tiene tirón entre el público, y que su apuesta por diversificar su contenido cuenta con una respuesta más que acogedora.

La valoración de esta 40ª edición es muy positiva, tanto por parte de los expositores como de los visitantes. Las 637 empresas que acudieron con un estand directo, así como las 226 firmas representadas, hacen hincapié en el negocio que se generó durante estos cuatro días de feria. La mayoría de las que estuvieron ya en anteriores ediciones resaltan que incluso aumentaron esta cifra de negocio. En cuanto a los asistentes, en líneas generales alaban la gran variedad expositiva y el volumen de actividades, 180 en total.

Ayer fue, con diferencia, la jornada con más afluencia de público en la cita ferial. A ello se debe, en parte, la celebración de la 13ª reunión anual de oyentes del programa radiofónico Pensando en ti. Para darnos una idea de cuánta gente mueve este encuentro, basta con pensar que en anteriores convocatorias congregó a unas 20.000 personas. Esto, y la gran oferta de actividades lúdicas y didácticas para los más pequeños, motivó que muchas familias de toda Galicia decidiesen pasar el día en Trasdeza. De ahí que las retenciones en la estación de peaje de la AP-53, a escasos metros del recinto ferial, fuesen constantes. La avalancha de visitantes también dejó su huella en el tráfico de la N-525, así como en varios restaurantes y locales hosteleros del casco urbano de Silleda desde el mediodía.

Ya desde la jornada inaugural del jueves, el más que completo programa de la Semana Verde ofreció actividades enfocadas al público pero, de algún modo, éstas se intensificaron durante el sábado y el domingo, los dos días en que se disparó la afluencia de turistas. Ello explica que se incorporasen actividades como el concierto que ofreció el grupo De Vacas durante la tarde del sábado, o que se mantuviesen eventos que, pese a su juventud, ya presumen de un respaldo más que claro entre los asistentes a la feria de muestras. Uno de estos ejemplos es la Carreira Popular Abanca Semana Verde de Galicia, que en esta tercera edición contó con 241 inscritos, un 43% más que los 168 del año pasado. Por categorías, en la absoluta participaron 122 personas, que debían cubrir un recorrido de 10.000 metros. En esta categoría, en el sector masculino se impuso Nuno Riveiro Pinto da Costa, de Amarante (Portugal), y en la femenina, Rocío Alvite Ferreiro (de Mazaricos). En cuanto a los mejores clubs, el masculino es Atletismo Arenteiro (de O Carballiño), y el femenino, Vagalume Energía (de O Pino).

Igual que en los tres días anteriores, las catas de productos típicos de los municipios presentes en los salones Turexpo y Festur volvieron a tener ayer una acogida más que excelente. A lo largo de toda la jornada, los visitantes que se acercaron al pabellón 2 pudieron degustar jamón de A Cañiza, rosquillas de la parroquia silledense de Abades o Pan de Cea, así como productos Petroni, de Padrón, o de Carneiro ao Espeto, la fiesta gastronómica más conocida del municipio de Moraña y que tiene lugar el último domingo de julio. No cabe duda de que Festur es un escaparate para las fiestas no solo gastronómicas. De ahí que muchos municipios diesen a conocer en sus puestos sus tradicionales culturales, como hizo Silleda con los Xenerais da Ulla, o el municipio coruñés de Catoira, que justo a mediodía "invadió" el paseo central del recinto ferial para hacer una representación de su Romería Vikinga, que cumplirá 56 años el próximo 6 de agosto.

Pero no perdamos de vista que la esencia de la Semana Verde es su vínculo con el rural, con todas las perspectivas que tiene éste, más allá de sus citas gastronómicas. Cierto es que la presencia de ganadería y maquinaria fue inferior a la de anteriores ediciones, pero ello se debe a que el pasado mes de enero se celebró un certamen específico, Cimag. Pero el rural va más allá, y de ahí que tuviesen gran importancia en este certamen los concursos morfológicos de especies vacunas en peligro de extinción, así como de caballos y de perros. Por segunda vez en Galicia y también en la feria silledense, tuvo lugar el V Galician Championship ECAHO Internacional C, el certamen de caballos árabes con categoría internacional. Dentro del certamen se eligió al ejemplar best in show, es decir, el animal que obtuvo la mayor puntuación de todo el campeonato. El galardón recayó en Rom Koletta, una yegua alazana de Cataluña, nacida en 2010, criada por Pau Romero y cuya propietaria es Elisa Saguer Barriroli.

Al certamen acudió medio centenar de animales, procedentes de diversos puntos de Galicia y España, pero también de Francia, Portugal, Noruega y Qatar. El jurado que componían Fausto Scanzi, Christine Valette y Ramón Sala Manuel también otorgó distinciones al mejor puro egipcio macho y hembra, mejor puro spanish macho y hembra y también mejor potro, potra, yegua y semental.

En cuanto a los certámenes caninos, el XIV Concurso Nacional Canino de Belleza congregó a 150 ejemplares, entre los que se impuso un perro de agua español, propiedad de Eugenio Freire, de Ferrol, secundado por un boston terrier de Juan Manuel López, de Pontevedra, y un siberian husky de Juan Gomariz, también de Pontevedra.

A este evento se sumaron varios eventos con el can de palleiro como protagonista: exhibiciones de agility y canicross, el concurso Qué listo es tu perro, la exposición de ejemplares ya abierta el jueves, la actuación del grupo folk Can de Palleiro y la concesión del Palleiro de Honra a la Xunta así como a diversos canes destacados.

Además, ya en el marco de la Feira de Caza, Pesca e Natureza (Fecap) hubo cuatro concursos monográficos: por un lazo azul de Gascuña, gascón saintongeois y ariegeois, al que se sumaron los de beagle (con la variante de beagle-harrier y harrier), grifón vendeano y leonado de Bretaña. A estos se añade el de sabueso español. Las actividades centradas en el mundo canino se completaron con la X Prueba Oficial de la Liga Autonómica de Agility, que organizó la Federación Galega de Caza. En esta prueba se proclamó vencedor Hachi, un can de la raza shetland sheepdog, propiedad de Carlos Souto, miembro del club de Agility Teocan. En total, en estos concursos caninos tomaron parte más de 500 ejemplares.

No cabe duda de que los buenos resultados que cosechó esta 40ª edición de la Semana Verde se deben a un tremendo trabajo de la organización, que se ve reflejado en el incremento de firmas en prácticamente todos los salones que se integran en la feria.

Así, Salimat superó las 1.100 reuniones de negocio entre productores y grandes cadenas de distribución, mientras que Alinova (integrada en el anterior) sirvió de plataforma para 60 innovaciones alimentarias que quieren dar el salto a escala internacional.

Por su parte, Turexpo y Festur congregaron a 28 municipios (entre ellos, buena parte de los de Deza y Tabeirós-Terra de Montes) que promocionaron 36 fiestas de interés turístico. En este caso, la bolsa de contratación turística celebró más de 2.400 reuniones, esto es, un millar por encima de las que tuvieron lugar el año pasado.

Ciberseguridad

Ya lo dijo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la inauguración de la feria, el pasado jueves. El certamen se adapta a los tiempos y, por tanto, a la multiplicidad de actividades que pueden hacerse en el rural y que sirven para fijar población y generar riqueza. Se trata, en suma, de mantener el vínculo con el rural y, por tanto, de ser sostenible. Pero, al mismo tiempo, la feria se abre a un mundo en el que predominan las nuevas tecnologías. De ahí que durante todo el certamen el público pudiese experimentar con juegos basados en la ciberseguridad, de la mano del Instituto Nacional de Ciberseguridad, o que volviese a celebrarse un encuentro de gastrobloggers.

Entre otro de los reclamos de la feria también se encontraba un Phantom de reconocimiento, un caza que ya hizo las delicias de niños y mayores el año pasado, así como un simulador de navegación de la Marina. Y, si hablamos de éxito por segundo año consecutivo, hay que mencionar a Paulo Martinho, el piloto portugués creador del free style con diversas motos y coches.