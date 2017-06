El PP de Silleda critica la atención del puesto

Desde el PP de Silleda se critica la desatención del puesto que tiene el Concello en el área de Festur. Los concejales de este partido visitaron ayer el pabellón 2 junto a la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, y el conselleiro de Vicepresidencia, Alfonso Rueda, después de la firma del convenio entre Carrefour y el Craega. Los concejales aseguran que, cuando se acercaron al estand, en él no había nadie que se encargase de atender al público. El PP considera que esto "genera una imagen absolutamente desastrosa, en comparación con el resto de municipios, en cuyos puestos había dos personas atendiendo, en su mayoría". Los populares añaden que la Semana Verde es un espacio muy importante a la hora de acercarle información a los miles de visitantes que acuden estos días al recinto ferial., "por lo que no puede entenderse la desidia del gobierno en cuanto a la atención de este punto de información". Añade que, como Cuiña no sale en la foto, "no le interesa" este estand.