El PP afirma que informes técnicos dejan clara la existencia del vial de Bendoiro

El Partido Popular de Lalín ha vuelto a dar otra vuelta de tuerca al polémico caso del camino de Bendoiro que el Concello está obligado a recuperar su titularidad pública a raíz de un fallo judicial que condena tanto a la administración local como a otro vecino que lo habría ocupado de manera irregular. A los populares no les convencen las explicaciones del ejecutivo de anteayer y califica de "desfachatez" e "infantilismo" el modo de proceder de "escurrir el bulto en un tema con tanto trasfondo sectario".

Por un lado afea al gobierno por negar "afinidades y buenas sintonías que son públicas en la propia parroquia" y que parece que desconoce. Pero en el fondo del asunto el grupo de la oposición exige al ejecutivo que deje de engañar a la opinión pública y cuente la verdad y admita que los informes técnicos municipales recogen "con claridad meridiana que existen pruebas sobradas de la existencia del citado camino [en el lugar de Vilasoa] con frases textuales recogidas en el informe de 2015, que parece le sirvió y solo hace caso a los informes cuando le conviene". A su juicio este documento y otro informe jurídico apuntaban a la conveniencia de recuperar este camino municipal que un particular ocupó, fue denunciado por otro junto al Concello y la justicia le dio la razón. "Dos informes que el gobierno desoyó para atender las prioridades de un único particular y en detrimento de los vecinos; un particular con notables relaciones personales con miembros del gobierno de Lalín y que parece que solo Rafael Cuiña y sus compañeros no conocen", aduce.

El PP retoma su alegato sobre lo que considera indefendible por parte del cuatripartito, cuando éste justificó su postura de que existían muchas dudas acerca de la titularidad del bien. Para los populares esta excusa es ridícula, una vez que está perfectamente claro que con una consulta en Catastro se podría comprobar varios temas que desmontan "estas falsas dudas que dicen tener y que los informes técnicos tenían que haberle aclarado si quisieran escucharlos". En primer lugar expone que la planimetría deja claro que el camino de referencia es el que atraviesa en diagonal con un trazado irregular entre las edificaciones del núcleo de Vilasoa. Señala que paralelo a la pista de Santiso, que parte de la N-525, hay dos predios que cuentan con referencias catastrales distintas porque fueron independientes separadas por el vial como falla la sentencia y no una sola sin camino por el medio.

Una vez razonados los argumentos técnicos, los populares piden al ejecutivo rigurosidad por alegar a sus críticas que existe un escrito con firmas de más de 40 vecinos que defenderían la tesis del particular que perdió el pleito. Aprecia en el como personas firmaron hasta cuatro veces o algunas son repetidas. Por otro lado, dice que lo que no quiso explicar el ejecutivo es si hubo algún concejal o concejales que en varias ocasiones bloquearon la posibilidad de que este tema se solventase en junta de gobierno, "con informes técnicos y jurídicos favorables a la recuperación y reapertura del camino y se pudiese solucionar antes de que tuviese que ser fallado por un tribunal, con la contundente resolución contra el ayuntamiento", concluyen los populares sobre un asunto en el que durante esta semana pidieron explicaciones convincentes".