El calor dificulta la primera batida de jabalí por daños en A Estrada, que se cierra sin piezas

Las altas temperaturas registradas al mediodía de ayer en A Estrada dificultaron la labor de los 14 cazadores y los numerosos perros que se dieron cita en la primera batida de jabalí autorizada de manera excepcional por la Consellería de Medio Ambiente al Tecor A Rocha para atajar los cuantiosos y continuos daños en cultivos y hasta prados que vienen denunciando los ganaderos de las parroquias de Curantes, Olives, Rubín, Lamas y Pardemarín. No hubo suerte. La batida se cerró sin piezas abatidas.

No se cumplió lo de "a quien madruga Dios le ayuda". Los cazadores se dieron cita a las 8.00 horas en su "cuartel general", sito en el bar de Sequeros. Revisaron las zonas donde se concentran los daños en busca de rastros para tratar de optimizar sus posibilidades en la batida, cuyo inicio estaba fijado para las 12.00. A esa hora, el agente territorial de Deza-Tabeirós, Fernando Fernández, y un agente facultativo medioambiental comprobaron la documentación de los cazadores (que tuviesen licencia en vigor, permiso de armas), los perros con microchip y la munición correcta. Luego, cuando los cazadores y los perros -grifones, azules y sabuesos, entre otras razas- batían la zona (fundamentalmente Olives y Lamas), los agentes medioambientales les acompañaron para comprobar que no invadían zonas de seguridad (carreteras, inmediaciones de núcleos poblacionales y vedados) y que no se disparaba a otras especies ni se abatían crías.

Pero la extrema sequedad motivada por el calor no fue propicia para el rastro y, por ende, para la caza. Cazadores y perros se esforzaron. Pero la falta de humedad dificulta el hallazgo de huellas y de rastros. Los perros no se podían soltar antes de las doce y buscar rastros a partir de esa hora -fijada en la autorización para el inicio- es "horrible", según destacó el presidente del Tecor A Rocha, José Manuel Toledo. Se quedaban exhaustos. No se pudieron apresar los dos jabalís autorizados para ayer. Hoy, más cazadores y más perros intentarán abatir a partir de las doce los dos ejemplares autorizados para esta segunda batida.