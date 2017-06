Asesoramiento a los vecinos durante un mes

"Esto es un tema en el que este concello no tiene arte ni parte, pero aún así no vamos a dejar a los vecinos tirados", declaró Vilariño, quien anunció que el gobierno local habilitará un servicio de asesoramiento a los particulares, que estará operativo durante aproximadamente un mes. Así las cosas, por un lado personal del ORAL se encargará de atender a los vecinos a los que les haya llegado una notificación, también habrá personal municipal formado y por las tardes Vilariño y Teresa Varela atenderán también a aquellos que precisen aclarar dudas. Cabe recordar que con este procedimiento los dueños de inmuebles que afloraron en este rastreo de Catastro están obligados a liquidar cuatro anualidades en caso de que rebasen los 48 meses y los demás deben satisfacer los ejercicios anteriores hasta el máximo de los cuatro años. Establos y explotaciones ganaderas tributarán como bienes rústicos y estos inmuebles no están sujetos a la liquidación anterior.

Lo que no comentaron los representantes del grupo gobierno lalinense en su comparecencia de ayer en el consistorio es el cálculo de ingresos para la administración local que supondrán estas más de 4.000 altas en el padrón, una vez que esta previsión tampoco había tenido reflejo en la propuesta de presupuestos de este año. En principio los fondos, que podrían sumar cientos de miles de euros, que se sumarían a la caja municipal.