Antonio Lamas pide "apoyo a los que no colaboran" en una Noite Branca "exitosa"

Del éxito que anteayer tuvo para el comercio y la hostelería lalinenses la Noita Branca se hace eco el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Antonio Lamas, quien señala que se cumplió el objetivo de "llenar Lalín para que luego cada comercio y cada local de hostelería pudiese rentabilizar sus respectivas promociones y el objetivo de abarrotar las calles se logró con creces", dice.

A juicio del dirigente de la patronal dezana en esta quinta edición de la campaña diaria fue en la que probablemente se batió el récord de afluencia, algo a lo que cooperó la excelente climatología de toda la jornada. Por eso reiteró el "éxito rotundo" de la Noite Branca y su alto nivel de satisfacción con el trabajo realizado. "Cuando las cosas salen bien también hay que ponerlas en valor y atribuirle a cada uno sus méritos". Pero Lamas también percibe aspectos a tener en cuenta que no son del agrado de la organización. Algo que se repite y que tiene que ver con los "establecimientos que no colaboran, pero luego sí que se aprovechan de una iniciativa que financian otros". En este sentido recalca que los negocios no adheridos a esta campaña también ampliaron su horario de apertura habitual e incluso "inventaron" promociones específicas con nombres semejantes e incluso con la misma identificación de Noite Branca. Sobre este asunto afirma que la AED no tiene interés alguno en apuntar "a nadie" una vez que "cada uno sabe lo que hace y no se trata de dar nombres". "Sabemos que es algo perfectamente lícito, pero a nosotros nos parece que no muy ético e incluso es una desconsideración hacia los demás compañeros del sector". Dice que los 50 euros que invierten los negocios son recuperados con creces y, por otro lado, añade que la AED desea que el censo de establecimientos participantes sea más elevado "para que esta iniciativa siga creciendo y mejorando y sea lo más beneficiosa posible para todos".

Finalmente, la organización dio a conocer los ganadores de los vales de compra por importe total de 1.000 euros que se sortearon a la medianoche en la Praza da Igrexa, antes de los conciertos de A Roda y la orquesta Foliada. Los vales de 300 euros recayeron en las siguientes personas y repartidos por los negocios que se citan: Manoli Asorey (Estación de Servicio Campos), Beatriz Lareo (Pousa, Licores de Galicia), Iago González (Akebia), Rocío Abeledo (A Terraza da Cunca- Vermutería), Carmen Faílde (Ve de Íntima), María Esther García (Ve de Íntima), Hugo Manuel García (Cadena 100), Esperanza Taboada (Casa Currás), Miguel Ángel Brea (Don Dino), Elena García (O Café de Mili). Y los de 200 euros fueron para: Ezequiel Batán (Yellow Dolphins), Verónica Samblás (Esther Cortés Centro Óptico), María Jesús Núñez (Muebles Sieiro), María Flor Pájaro (Calzados Touceiro), Mª Carmen Framiñán (Ninfa), José Manuel López (Tien 21), María José Sánchez (Taberna Café), David Canda (Librería Dalvi), Débora Guerra (Estación de Servicio Campos) y Pilar Peña (Lencería Lilas).

Felicitación de Cuiña

El alcalde lalinense, Rafael Cuiña, felicitó ayer a AED, comercio y hostelería por el "rotundo éxito de la Noite Branca" que permitió llenar las calles de gente. Destacó la importancia de este tipo de eventos para dinamizar el municipio social y económicamente o que suponen "un enorme beneficio para la imagen de Lalín, porque contribuyen a demostrar que nuestro concello, gracias también a sus empresas, comercios y hostelería, es un municipio dinámico y atractivo para invertir". Por otro lado, Cuiña salientó el compromiso del Concello para la realización de este tipo de actividades o su apuesta por el comercio con la financiación del estudio del que semanas atrás se presentaron sus conclusiones a comercio y hostelería. También menciona la colaboración prevista con estos sectores para este año, que se incluye en los presupuestos.